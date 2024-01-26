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Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı

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Kanal D'nin iddialı dizisi 'İnci Taneleri' izleyici ile buluştu. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın hikayesini konu alan dizide Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı karakterin adının, Yılmaz Güney'in 'Arkadaş' filmindeki karakterle aynı olması, bir gönderme olarak yorumlandı.

Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi sadece fragmanıyla bile sosyal medyada çok konuşulmuştu.25 Ocak'ta seyirciyle buluşan dizi reytinglerde de tahta oturmayı başardı. Beğeni kazanan dizideki detaylar ise dikkatleri üzerine çekti.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN "YILMAZ GÜNEY" GÖNDERMESİ

Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat veriyor. Yılmaz Güney'in 1975 yapımı "Arkadaş" filminde hayat verdiği karakterin adının da Azem olması, Yılmaz Güney'e bir gönderme olarak yorumlandı. Yılmaz Güney'in, hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, öğrencilik yıllarından tanışan iki arkadaşın yıllar sonra karşılaşması anlatılıyor.

Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı

İKİNCİ DETAY İÇİN GÖZLER YENİ BÖLÜME ÇEVRİLDİ

Yakalanan ikinci detay ise dizide pavyonda çalışan Dilber karakteri. Senaryoda, eğer Dilber Azem'in kızı çıkarsa, Yılmaz Güney'e ikinci bir atıf yapılmış olunacak. Güney'in 1971 yapımı "Baba" filminde de para karşılığında bir cinayeti üstlenen adamın hapisten çıktıktan sonra kızının hayat kadını olduğunu öğrenmesiyle yaşananlar konu alınıyor. Yılmaz Erdoğan'ın, "Çirkin Kral" lakaplı Yılmaz Güney'e ve filmlerine gönderme yapıp yapmadığı merak konusu.

Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getiriliyor. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı

İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

İnci Taneleri Yılmaz Güney Televizyon Magazin Kültür Sanat Haberler

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