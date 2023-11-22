Fazıl Say... 'BİRAZ HADDİNİ BİLMEK GEREK!'

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın Yılmaz Güney ile ilgili sözleriyle başlayan tartışma bitmiyor. Tartışmaya son olarak ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say da katıldı. Ünlü sanatçıya Farah Zeynep'ten yanıt gecikmedi.

Geçtiğimiz eylül ayında sosyal medyada Yılmaz Güney hakkında "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" diyerek gündeme oturan Farah Zeynep Abdullah, 100'e yakın dava açtığını, kazandığı tazminatları kadına şiddet derneklerine 'Çirkin Kral adına' bağışlayacağını açıklamıştı.

Sanat dünyasından Farah Zeynep Abdullah'a cevap gecikmedi.

FAZIL SAY'DAN SERT YANIT

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Farah Zeynep Abdullah'a yanıt vermekte gecikmedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Farah Zeynep Abdullah'a 'Haddini bilmek gerek' diyen sanatçı, Farah Zeynep Abdullah'ın gerçek sanattan anlamadığını belirtti.

İşte Fazıl Say'ın o açıklaması:

"BİRAZ HADDİNİ BİLMEK GEREK"

Şu yol filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki "dizi oyuncusu" artık "dönemleri" ve "milatları" tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir.

Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, Keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak.

FAZIL SAY'I Tİ'YE ALDI

Kendisine 'niteliksiz' ve 'kendisine olan saygıyı yok etti' diyen Fazıl Say'a, Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi:

Abi, yazın nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Anlamamışsın, belli ki anlamak da istemiyorsun. Keşke telefonda konuşsaydık, "Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim," der uyumaya devam ederdim.