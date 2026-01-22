Yılmaz Güney kimdir? Yılmaz Güney kaç yaşında, neden vefat etti?

Türk sinema tarihinde derin izler bırakan Yılmaz Güney, yalnızca bir oyuncu ya da yönetmen değil; yaşadığı dönemle hesaplaşan güçlü bir anlatıcı olarak hafızalarda yer aldı. Hayatı boyunca sanat, mücadele ve tartışmalarla anılan Güney'in yaşam öyküsü ve erken yaştaki vefatı, bugün hâlâ pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YILMAZ GÜNEY KİMDİR?

Yılmaz Güney, Türk sinemasının en etkili oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcılarından biridir. Toplumcu gerçekçi sinemanın öncülerinden kabul edilen Güney, filmlerinde yoksulluk, adalet, sınıf çatışması ve toplumsal eşitsizlik gibi konuları ele almıştır. "Çirkin Kral" lakabıyla tanınmış, Türk sinemasında derin izler bırakmıştır.

YILMAZ GÜNEY KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Yılmaz Güney, 47 yaşında hayatını kaybetmiştir.

YILMAZ GÜNEY NERELİ?

Yılmaz Güney, Adana'nın Yenice köyünde doğmuştur. Aslen Adanalıdır.

YILMAZ GÜNEY'İN KARİYERİ?

Sinemaya 1950'li yılların sonunda oyuncu olarak adım atan Yılmaz Güney, kısa sürede aksiyon filmleriyle geniş kitlelerce tanındı.

1960'lardan itibaren yönetmenlik ve senaristliğe yönelerek toplumcu gerçekçi filmler çekti.

Umut, Sürü, Yol ve Duvar gibi yapımlar Türk sinema tarihinin en önemli filmleri arasında yer aldı.

1982 yılında Yol filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak uluslararası başarı elde etti.

YILMAZ GÜNEY NEDEN VEFAT ETTİ?

Yılmaz Güney, mide kanseri nedeniyle 9 Eylül 1984 tarihinde Fransa'nın Paris kentinde hayatını kaybetti.