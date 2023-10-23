Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, İstanbul Kitap Fuarı'nda konuk olacak

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yaptığı yorumla gündeme gelen Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, 40. Uluslararası İstanbul kitap fuarında konuk olarak yer alacak. Fatoş Güney, eşinin hayatını anlatan iki kitabını imza gününde tanıtacak ve tartışmalara cevap verecek.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü son zamanlarda adı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yaptığı yorumla gündeme gelen Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney 40. Uluslararası İstanbul kitap fuarının konuğu oluyor.

Eşinin hayatını anlatan iki kitabını imza gününde tanıtacak olan Fatoş Güney, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın başlattığı tartışmalara da cevap vermesi bekleniyor.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Fatoş Güney'in eşi Yılmaz Güney hakkında yapılan yorumlara ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu.