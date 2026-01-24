Haberler

Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Türk bayrağı emojisiyle "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır" diyerek Yılmaz Güney'i "Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır" sözleriyle eleştiren Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

  • Savcı Yavuz Engin, sosyal medya paylaşımında Yılmaz Güney'i 'hakim katili, terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanı ve vatansız' olarak nitelendirdi.
  • Yavuz Engin, sosyal medyada Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan'ı 'Türk sinemasının vatansever sanatçıları' olarak tanımladı.
  • Yavuz Engin, Yenidoğan Çetesi davasında sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek '16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar' dedi.

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada ölümle tehdit edildiği görüntülerle gündeme gelen cumhuriyet savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK SİNEMASININ VATANSEVER SANATÇILARI"

Sosyal medyada büyük ses getiren bu paylaşımın ardından Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan'ın fotoğraflarını paylaşan Yavuz Engin, "Bir nesle Türkün gücünü yeniden hatırlatan, milli duygularımızı canlandıran, hakkı, adaleti, merhameti ve cesareti aşılayan; Türk sinemasının vatansever sanatçıları... İzleyelim, izletelim" notunu düştü.

DURUŞMADAKİ SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı ' Yenidoğan Çetesi' davasında sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" şeklindeki sözleri duruşmaya damga vurmuştu.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Yavuz Engin, Türkiye'nin dikkatle izlediği hukuk isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1989 yılında Almanya'da doğan Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2008 yılında liseyi bitiren Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayan Engin, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine adım atmıştır. İlk olarak Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak görevine başlamıştır. Kariyeri boyunca hukuk sisteminin kritik noktalarında görev almış ve özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda yer almıştır. Bunlardan biri de "Yenidoğan dosyası"dır.

Yorumlar (7)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

bu savcı adam adam

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

yanındayız Savcım velhasıl

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

helal reisss adamsın

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Kesinlikle katılıyorum

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞEY:

2 şer den 10kg yük taşıyor kolay mı:-)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

