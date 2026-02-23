Nur Sürer'den Yılmaz Güney açıklaması: Kırmızı çizgimiz
Nur Sürer, Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sürer'in, "Bizim analarımız da tokat yiyordu" sözleri sosyal medyada tepki topladı.
- Nur Sürer, Yılmaz Güney'i sinemacılar için kırmızı çizgi olarak nitelendirdi.
- Nur Sürer, Türkiye'de 1 günde 6 kadının öldürüldüğünü belirtti.
- Nur Sürer, Yılmaz Güney'in 43 yıl önce öldüğünü ve 52 yıl önce bir cinayetin hesabını 21 yaşındaki bir çocuğun sorduğunu ifade etti.
Türk sinemasının güçlü isimlerinden Nur Sürer, usta yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Sürer, Güney'in özel hayatına dair eleştirilere yanıt verirken, geçmişte yaşanan toplumsal durumlara dikkat çekti:
''YILMAZ GÜNEY KIRMIZI ÇİZGİMİZ''
"İşte 'karısını dövdü' falan diyorlar. Bizim analarımız da bazen babalarımızdan tokat yiyordu. Türkiye'de 1 gün içinde 6 kadın öldürüldü. Onun hesabını kimse sormuyor. Türkiye'de kadınlar katlediliyor. 43 yıl önce ölmüş ve 52 yıl önce bir cinayetin hesabını soran da 21 yaşındaki bir çocuk. Yılmaz Güney, biz sinemacılar için çok önemli bir insan, kırmızı çizgimiz."
Sürer'in sözleri hem sinema dünyasında hem sosyal medyada tartışma yarattı. Açıklamada, Güney'in sinemadaki önemi vurgulanırken, günümüz toplumsal sorunlarına da dikkat çekilmiş oldu.
Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
- Dayağı normalleştiremezsiniz.
- Cinayeti meşrulaştırıyor. Kadına şiddeti meşrulaştırıyor.
- Konuşun daha fazla konuşun da görmeyenler de görsün gerçek yüzünüzü. Entelektüel aydın(!) sanat camiasına bakın hele.
- Cadı sizden olunca ne de güzel övüyorsunuz büyülerini.
- Sanatını sevmek, adamı savunmayı mı gerektiriyor?