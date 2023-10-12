Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'den cevap geldi

Ünlü sinemacı Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, uzun bir süre sonra eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak konuşmadı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sinemacı Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'den fotoğraflı cevap geldi.

Adı ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yaptığı yorumla tekrardan gündeme gelen Yılmaz Güney için hiç bir açıklama yapmayan Fatoş Güney uzun zaman sonra eşi ile olan fotoğrafını paylaştı.

Haftalardır tartışmalara neden olan Yılmaz Güney için en son ünlü oyuncu Nur Sürer " Yılmaz Güney hakkında konuşmak kimsenin haddi değil" açıklamasını yapmıştı.