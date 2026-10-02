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Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor

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Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor
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1968 yılında henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen ve ardından Yeşilçam'a adım atan Sevgi Can Danlı, uzun yıllar sonra yeniden görüntülendi. Yılmaz Güney ile iki filmde başrolü paylaşan Danlı'nın yaşamını bir süredir Darülaceze'de sürdürdüğü öğrenildi.

  • 1968 yılında 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, Yeşilçam'da Yılmaz Güney ile iki filmde başrolü paylaştı.
  • Huntington hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetinde sorunlar yaşayan 76 yaşındaki Danlı, yaklaşık dört yıldır Darülaceze'de yaşamını sürdürüyor.
  • Oyuncu Tolga Mendi'nin ziyareti sırasında Danlı, 'Yine Türkiye güzeli olmak isterdim' dedi.

1968 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra Yeşilçam'a adım atan ve Yılmaz Güney ile kamera karşısına geçen Sevgi Can Danlı, yıllar sonra Darülaceze'de görüntülendi. Oyuncu Tolga Mendi'nin ziyareti sırasında geçmiş günlerini anlatan 76 yaşındaki Danlı'nın “Yine Türkiye güzeli olmak isterdim” sözleri dikkat çekti. 

Bir dönemin güzellik kraliçelerinden Sevgi Can Danlı, yıllar sonra ortaya çıktı. 1968'de düzenlenen güzellik yarışmasında henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilen Danlı, daha sonra Yeşilçam dünyasına adım attı. 

Uzun süredir Darülaceze'de yaşamını sürdüren Danlı'yı oyuncu Tolga Mendi ziyaret etti. Mendi, gerçekleştirdiği ziyaret sırasında eski Türkiye Güzeli ile sohbet etti ve o anları takipçileriyle paylaştı. 

“O ZAMANLARI ÖZLÜYOR MUSUN?”

Tolga Mendi'nin geçmiş yılları özleyip özlemediğini sorması üzerine Danlı, o dönemlerin kendisi için çok farklı ve güzel olduğunu anlattı. Geçmişe dönme fırsatı olsa yeniden güzellik yarışmasına katılmak istediğini belirten Danlı, “Yine Türkiye güzeli olmak isterdim” dedi.

YILMAZ GÜNEY İLE BAŞROLÜ PAYLAŞTI

Türkiye Güzeli seçilmesi Danlı'nın hayatında yeni bir dönemin kapısını açtı. Önce reklam filmlerinde kamera karşısına geçen Danlı, daha sonra Yeşilçam'a geçti. Danlı, Yılmaz Güney ile iki filmde başrolü paylaştı ancak bir süre sonra oyunculuk kariyerini noktaladı. 

UZUN SÜREDİR DARÜLACEZE'DE YAŞIYOR

Sevgi Can Danlı, ilerleyen yıllarda Huntington hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetinde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Günlük hayatını tek başına sürdürmekte zorlanmasının ardından Darülaceze'ye yerleşen Danlı, yaklaşık dört yıldır burada yaşamını sürdürüyor.

Tolga Mendi'nin ziyaretiyle yeniden görüntülenen eski Türkiye Güzelinin geçmiş yıllara ilişkin sözleri de dikkat çekti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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