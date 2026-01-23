Haberler

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

Güncelleme:
İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada ölümle tehdit edildiği görüntülerle gündeme gelen cumhuriyet savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerine yer verdi.

  • Savcı Yavuz Engin, sosyal medyada Yılmaz Güney'i 'hakim katili, terörist zihniyete sahip bir Devlet düşmanı ve vatansız' olarak nitelendirdi.
  • Yavuz Engin, Yenidoğan Çetesi davasında sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek '16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar' dedi.
  • Yavuz Engin, 1989 Almanya doğumlu olup 2025 itibarıyla 36 yaşındadır ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Türkiye'nin dikkatle izlediği hukuk isimlerinden biri olarak öne çıkan ve Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı olarak nam salan Yavuz Engin, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

"YILMAZ GÜNEY'İ ÇOCUKLARINIZA İZLETMEYİN"

Türk bayrağı emojisiyle "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır" ifadelerine yer veren Yavuz Engin, paylaşımının devamında "Yılmaz Güney isimli şahıs , hakim katilidir.Teröristzihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" notunu düştü.

İşte Engin'in o paylaşımı;

DURUŞMADAKİ SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı ' Yenidoğan Çetesi' davasında anıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" şeklindeki sözleri duruşmaya damga vurmuştu.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Yavuz Engin, Türkiye'nin dikkatle izlediği hukuk isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1989 yılında Almanya'da doğan Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2008 yılında liseyi bitiren Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayan Engin, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine adım atmıştır. İlk olarak Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak görevine başlamıştır. Kariyeri boyunca hukuk sisteminin kritik noktalarında görev almış ve özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda yer almıştır. Bunlardan biri de "Yenidoğan dosyası"dır.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yavuz Engin, 1989 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Doğum yeri Almanya olan Engin, eğitim ve kariyer hayatını Türkiye'de sürdürmüştür. Bolu'da başladığı eğitim hayatı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etmiş ve Türkiye'nin çeşitli adliyelerinde savcılık görevleriyle mesleki yolculuğunu ilerletmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
Haberler.com
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

HAKLI ADAM VALLA DOĞRU DENİZ GEZMİŞ GİBİ

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

adam hakli

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

iyiki varsın

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

ağzına sağlık savcım adam gibi adam hey maşallah

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumsuz:

Doğru demiş

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın

