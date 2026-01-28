Haberler

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla tanınan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in sosyal medyadaki paylaşımı kamuoyunda tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış isim vermeden savcıya tepki göstererek yargı mensuplarının sosyal medya kullanımına dikkat çekti.

  • Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medyada Yılmaz Güney'i 'hâkim katili' ve 'terörist zihniyetli devlet düşmanı' olarak nitelendirdi.
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, savcının paylaşımını 'PR çalışması' olarak değerlendirerek devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını belirtti.
  • Mustafa Akış, bazı yargı mensuplarının sosyal medyada 'influencer hakim/savcı' algısı oluşturan paylaşımlar yaptığını ve bunun yargının saygınlığına zarar verdiğini ifade etti.

Kamuoyunda Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla tanınan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmaz Güney isimli şahıs, hâkim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, yargı mensuplarının sosyal medya kullanımı da yeniden tartışma konusu oldu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN TEPKİ

Savcı Engin'in paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'tan isim vermeden tepki geldi. Akış, yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımın bir "PR çalışması" niteliği taşıdığını ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurguladı.

"INFLUENCER HAKİM/SAVCI" GÖNDERMESİ

Akış, son dönemde bazı yargı mensuplarının dijital platformlarda mesleğin gerekleri ve saygınlığıyla örtüşmeyen, etkileşim odaklı paylaşımlar yaptığını gözlemlediklerini belirtti. Bu tür paylaşımların "influencer hakim/savcı" algısı oluşturduğunu ifade eden Akış, bunun yargının kurumsal saygınlığına ve yargıya duyulan güvene zarar verdiğini dile getirdi.

"CİDDİYET" VURGUSU

Sosyal medya üzerinden kişisel tanıtım yapılmasının, vatandaşların adalet kurumundan beklediği ciddiyetle uyuşmadığını belirten Akış, bu tür davranışların devlet geleneğinde yerinin olmadığını söyledi. Yargı mensuplarının dijital içeriklerinde mesleki saygınlığı gözetmelerinin esas olması gerektiğini vurgulayan Akış, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun Sosyal Medya Kullanım Rehberi'ni de yeniden hatırlattı.

İşte Mustafa Akış'ın o paylaşımı;

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökhan:

Dünyanın en kısa fıkrası "yargıya duyulan güven.."

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

savcı işini yaptın ölmüş adamların arkasında yargılamak yapmak müslüman a yakışmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Hadi be sen de. Tuzu kuru.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

