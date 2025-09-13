Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

Haberler

Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Yılmaz Güney paylaşımıyla gündem oldu. Güney'i "katil" ve "kadın düşmanı" sözleriyle eleştiren oyuncunun çıkışı, takipçileri arasında tartışma yarattı. Paylaşımı gereksiz bulan sosyal medya kullanıcıları, hayatını kaybetmiş birinin arkasından bu şekilde yorum yapılmasını yanlış buldu.

Elveda Rumeli, Yalı Çapkını ve Diriliş Ertuğrul gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Santırcıoğlu'nun, sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Yılmaz Güney hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu sözlere yer verdi, "İkiyüzlü ahlak anlayışınızdan bıktık. Yılmaz Güney bir katildir. Ben katil ve kadın düşmanı olmasına rağmen seviyorum deyin bari."

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Santırcıoğlu'nun bu çıkışının nedenini kimse anlayamadı. Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Pek çok kullanıcı, hayatını kaybetmiş ve kendisini savunma imkânı olmayan bir isim hakkında bu şekilde konuşmanın yanlış olduğunu savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise paylaşımı "saçma ve gereksiz" olarak nitelendirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
