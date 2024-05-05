Yılmaz Güney… BU FOTOĞRAFLARINI HİÇ GÖRMEDİNİZ!

DurakMedya'da yer alan habere göre Türk sinemasının ve Dünya sinemasının önemli ismi Yılmaz Güney'in yeni fotoğrafları yayınlandı.

"Çirkin Kral" lakaplı Yılmaz Güney'in resmi hesabından paylaşılan fotoğraflar için "Yılmaz Güney'in hiç görmediğiniz fotoğrafı" notu düşülürken yer ve tarih belirtilmedi.

Kısa sürede hayranları tarafından büyük beğeni toplayan fotoğraflar yorum yağmuruna tutuldu. Bir çok hayranı Güney'in ilk kez gördükleri fotoğraflar için "Çirkin Kral her zaman karizma" yorumlarını yaptılar.