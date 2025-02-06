Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olmuştu. 53.537 vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin 2. yıl dönümünde ünlü isimlerden 'Unutmadık' paylaşımları geldi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük hasara neden olmuş ve tüm ülkeyi yasa boğmuştu.
Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden iki yıl geçse de etkileri hala sürüyor. Tüm ülkeyi yasa boğan felaketin ikinci yıl dönümünü ünlü isimler de unutmadı.