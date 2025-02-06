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Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olmuştu. 53.537 vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin 2. yıl dönümünde ünlü isimlerden 'Unutmadık' paylaşımları geldi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük hasara neden olmuş ve tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden iki yıl geçse de etkileri hala sürüyor. Tüm ülkeyi yasa boğan felaketin ikinci yıl dönümünü ünlü isimler de unutmadı.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

BENNU YILDIRIMLAR

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

SILA TÜRKOĞLU

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

KEREM BÜRSİN

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

DOĞUKAN GÜNGÖR

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

ŞEVVAL SAM

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

MELİSA DÖNGEL

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

ŞAHAN GÖKBAKAR

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

CEYDA DÜVENCİ

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

MELİS İŞİTEN

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Unutamayacaksınız zaten, daha şiddetlisi olacak.

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