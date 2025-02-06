Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımları: Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük hasara neden olmuş ve tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden iki yıl geçse de etkileri hala sürüyor. Tüm ülkeyi yasa boğan felaketin ikinci yıl dönümünü ünlü isimler de unutmadı.

HÜLYA KOÇYİĞİT

BENNU YILDIRIMLAR

SILA TÜRKOĞLU

KEREM BÜRSİN

DOĞUKAN GÜNGÖR

ŞEVVAL SAM

MELİSA DÖNGEL

ŞAHAN GÖKBAKAR

CEYDA DÜVENCİ

MELİS İŞİTEN