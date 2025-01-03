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Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü milyonlarca hayranı gibi Türk sanat dünyasını da yasa boğdu. Sanat dünyasından çok sayıda isim, arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un ardından taziyelerini ve duygularını paylaştı.

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan sanatçı Ferdi Tayfur, ilçedeki bir hastaneye kaldırılmış ardından Antalya'ya sevk edilmişti. 17 Aralık tarihinden bu yana tedavi gören Tayfur, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"CANIMIZ, AİLEMİZİN ÇINARI BABAMIZI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Canımız, ailemizin çınarı, babamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. En kısa zamanda, defin bilgileri için gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.

SANAT DÜNYASI YASTA

Ünlü sanatçının ölümü sadece sevenlerini değil sanat dünyasını da yasa boğdu. Çok sayıda ünlü isim büyük usta Ferdi Baba'ya böyle veda etti...

İBRAHİM TATLISES

Başımız sağ olsun mekanın cennet olsun Usta!

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

HÜLYA KOÇYİĞİT

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

SİNAN AKÇIL

Bir defasında uçakta karşılaştık, yine tek başına, yanında kimse olmadan tam Ferdi 'Baba' olarak yolculuk yaptı... Mükemmel bir muhabbetimiz olmuştu... Bu Kandil gecesinde tüm dualar senin adına... Mekanın cennet olsun

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

EROL EVGİN

Ferdi Tayfur'un kaybına çok üzüldüm. Ferdi Tayfur, arabesk müziğin en büyük temsilcilerinden biriydi. Şarkıları ve sinema filmleriyle milyonların kalbinde taht kurmuş bir sanatçıydı. Çok da iyi ve beyefendi bir insandı. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

ALİŞAN

En kıymetlilerimiz bire bir gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba.

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

CEYLAN

Çocukluğumun Ferdi babası seni hep böyle hatırlayacağım. Nur içinde yat...

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

ÖZCAN DENİZ

'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi baba. Mekanın cennet olsun.

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Ferdi Tayfur'un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. "Son Sabah" filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak."

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

BAYHAN

Ve sen de gittin. Ne kadar üzüldüğümü ifade etmek çok zor... Babalarımızın mekanlarını cennet ve huzur olsun.

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

ACUN ILICALI

Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Ben de bu dağların nesine geldim meleşir kuzular sesine geldim Geldim emmoğlu…. Yattığınız yer nur olsun…

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

DEMET AKALIN

İnanılmaz üzgünüm...Nur içinde yatsın

Sanat dünyası yasta! 'Herkesin bir benzeri türedi sen hariç'

50'DEN FAZLA ALBÜM, 30'DAN FAZLA FİLM

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945'te Adana'da doğdu. Müzik kariyerine 1968'de başlayan sanatçı, "Çeşme", "Huzurum Kalmadı", "Bana Gerçekleri Söyle" gibi unutulmaz eserlere imza attı. 50'den fazla albüm ve 30'dan fazla filmle Türk müziği ve sinemasına büyük katkılarda bulundu. 1982'de Ferdifon Plakçılık'ı kuran Tayfur, 9 defa Altın Plak ödülü kazandı.

Sanat dünyası yasta!
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Wash:

Doktor kadında Ferdi Tayfur'un hastalıgından bahsedeceğime yalakalık olsun diye iktidardan bahseder yok e devlet icin devletimize teşekkür ediyorum yok uçak için... hastalığını bile geçiremişsiniz adamın halen övme peşindesin ak partiyi.

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Kral adamdı iyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı ışıklar içinde uyu kral

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