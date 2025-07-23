"Elinin Bereketi" ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur

'Elinin Bereketi' ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur
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Öğretmenlikten moda tasarımına, sosyal sorumluluk projelerinden televizyon ekranlarına uzanan bir başarı öyküsü... Sevilay Sungur, üretme tutkusuyla hem sofralara hem kalplere dokunuyor. "Elimin Bereketi" programıyla Türkiye'yi karış karış gezen Sungur, Mim Butik ve Mim Mutfak markalarıyla kadın girişimciliğinin ilham veren yüzü olmaya devam ediyor.

İstanbul doğumlu Sevilay Sungur, evli ve iki erkek çocuk annesi. Bilgisayar Programcılığı bölümünde yükseköğrenimini tamamlayan Sungur, eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde devam ediyor. Hayat yolculuğunda farklı alanlarda kendini geliştiren Sungur'un hikâyesi, üretmenin gücünü tüm yönleriyle ortaya koyuyor.

ÖĞRETMENLİKTEN GİRİŞİMCİLİĞE

Kariyerine öğretmen olarak başlayan Sungur, yaklaşık beş yıl boyunca çeşitli kurumlarda eğitim verdi. Ancak zamanla asıl tutkusunun üretmek ve ortaya bir şeyler koymak olduğunu fark etti. Bu farkındalık, onu önce dikiş ve yemek kurslarına yönlendirdi. Ardından tekstile olan ilgisini keşfeden Sungur, 2014 yılında Ümraniye'de Mim Butik'i kurarak girişimcilik serüvenine adım attı. Burası, bölgedeki ilk butik kadın mağazası olma özelliğini taşıyor.

'Elinin Bereketi' ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur

BİR MAĞAZADAN FAZLASI: MİM BUTİK

Zaman içinde Mim Butik sadece bir mağaza olmaktan çıktı. Müşterileriyle kurduğu samimi bağlar sayesinde bir moda ve fikir paylaşım merkezi hâline geldi. Özel dikim ve kişiye özel tasarımlarla sayısız hanımefendiye hizmet veren Sungur'un müşteri portföyü arasında milletvekilleri de yer aldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da düzenlenen Ahilik Zirvesi'ne tek kadın girişimci olarak katılması, girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu.

'Elinin Bereketi' ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur

ÜRETME TUTKUSUNU BU KEZ MUTFAĞA TAŞIDI

Pandemi döneminde mağazacılığa ara veren Sungur, üretme tutkusunu bu kez mutfağa taşıdı. Sağlık çalışanları için evinde yemekler hazırlayıp ulaştırmaya başladı. Bu süreçte sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla hem üretim sürecini paylaştı hem de izleyicilerini kıymetli konuklarla buluşturdu. Hazırlanan ikramlar ertesi gün sağlık çalışanlarına ulaştırıldı; bu anlamlı çalışma hem moral verdi hem de toplumsal farkındalık yarattı.

'Elinin Bereketi' ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur

TELEVİZYON KARİYERİNE ADIM ATTI

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu gönüllü girişim, medyanın da dikkatini çekti. ATV, Kanal 7, Ülke TV ve Beyaz TV gibi ulusal televizyon kanallarından davet alan Sevilay Sungur, ekranlardaki sıcak ve samimi duruşuyla izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Artan ilgi üzerine 2022 yılında Ülke TV ile televizyon kariyerine adım attı.

'Elinin Bereketi' ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur

ÜÇ SEZONDA TÜRKİYE'Yİ DOLAŞTI

"Sevilay Sungur ile Elimin Bereketi" adlı program, her hafta farklı şehirlerde, farklı konuklarla, farklı tariflerle ekranlara geliyor. Üç sezonu geride bırakan program, izleyiciyle güçlü bir bağ kurmayı başardı. Programın çekimleri; evlerden restoranlara, iş insanlarının mutfaklarından ev hanımlarının sofralarına kadar birçok farklı mekânda gerçekleştirildi.

'Elinin Bereketi' ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur

DÖRDÜNCÜ SEZON YOLDA

5 Temmuz'da, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta'nın katılımıyla sezon finalini yapan "Elimin Bereketi", dördüncü sezon hazırlıklarına başladı. Sevilay Sungur, bu süreçte kendisine güvenen ve yanında olan herkese teşekkürlerini iletti. Özellikle Ülke TV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, program sorumlusu Şermin Duralı, yönetmen Esra Tıncer ve tüm ekip arkadaşlarına özel olarak teşekkür etti.

'Elinin Bereketi' ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur

AYNI TUTKUYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Üretmekten, paylaşmaktan ve insanların kalbine dokunmaktan vazgeçmeyen Sevilay Sungur, bugün de aynı tutkuyla çalışmaya devam ediyor. Mim Mutfak çatısı altında geleneksel lezzetleri yaşatmayı sürdüren Sungur, "Elimin Bereketi" ile sofralara bereket katmayı sürdürüyor.

'Elinin Bereketi' ile insanların kalbine dokunan kadın: Sevilay Sungur

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi

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