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Ölen 4 işçi konteynerde derbiyi izlerken hortuma yakalanmış: Öyle bir yükseldi ki...

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Ölen 4 işçi konteynerde derbiyi izlerken hortuma yakalanmış: Öyle bir yükseldi ki...
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Antalya'da çıkan hortumda hayatını kaybeden 4 işçinin, o sırada konteynerde Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlediği ortaya çıktı. Kule vincin devrilmesine neden olan hortumun, konteynerleri parçalayıp metrelerce uzağa savurduğu görüldü. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, bölgedeki bir vatandaş "Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Her yer savaş alanı gibiydi" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında çıkan hortumda 2 konteyner parçalandı, kule vinci devrildi. Can pazarının yaşandığı olayda hayatını kaybeden 4 işçinin, o sırada konteynerde Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izlediği ortaya çıktı. 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak'ta meydana geldi. Antalya kent merkezinde dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte hortum çıktı. İşçilerin bulunduğu 2 konteyneri savuran hortum, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrilmesine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerdeki işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

"ÇOK ENTERASAN BİR DOĞA OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in, "Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız" diye nitelendirdiği hortumun yarattığı yıkım, gündüz görüntülendi. İnşaat alanındaki konteynerlerin parçalarının etrafa savrulduğu, çevredeki bir sitenin güvenlik duvarının zarar gördüğü, bazı araçların da hortumdan etkilendiği görüldü. Yakındaki bir okulun çatısının da hortumdan etkilendiği, bazı konteyner parçalarının ise çevredeki sitelerin bahçelerine savrulduğu belirlendi. Tonlarca ağırlıktaki kule vincin araziye devrildiği olay yerinde kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. İşçilerin dün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini konteynerde izledikleri sırada hortumun meydana geldiği öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayda hayatını kaybeden işçilerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

"HER YER SAVAŞ ALANI GİBİYDİ"

Mahallelilerden Turan Işık, "Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Ses ve uğultu duyduk. Çocuklarım camın önündeydi. Bir baktık iş işten geçmiş her yer savaş alanı gibiydi. Çok büyük bir afet. Hortum metrelerce sürüklemiş. Yağışın peşinden afet koptu. Birkaç yere savrulmuş konteynerler. Acı bir olay. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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