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Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

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Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından Can Bartu Tesisleri'ne döndü. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüsün tesislere giriş yaptığı sırada tek bir taraftarın bile bulunmaması dikkat çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanan derbi, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mağlubiyetin ardından Can Bartu Tesisleri'ne dönen Fenerbahçe kafilesini karşılayan kimsenin olmaması gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

TESİSLERİN ÖNÜNDE TEK BİR TARAFTAR YOKTU

Derbinin ardından Fenerbahçe takım otobüsü Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Sarı-lacivertli futbolcuları taşıyan otobüsün tesislerin girişine geldiği sırada bölgede hiçbir taraftarın bulunmadığı görüldü. Takım otobüsü, herhangi bir taraftar kalabalığıyla karşılaşmadan tesislere giriş yaptı.

DERBİ MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN SESSİZLİK

Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe kafilesinin tesislere sessiz bir şekilde dönmesi dikkat çekti. Tesislerin önündeki boş görüntü, derbi gecesinin öne çıkan anlarından biri oldu.

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