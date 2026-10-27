Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlker Kaleli, Ajda Pekkan’ın “Eğlen Güzelim” şarkısını rock tarzında yeniden yorumladı. Kaleli, projenin Metin Özülkü’nün teklifiyle başladığını anlattı.

“Poyraz Karayel” dizisiyle tanınan oyuncu İlker Kaleli, bu kez müzik çalışmasıyla adından söz ettirdi. Kaleli, Ajda Pekkan’ın 1996 yılında seslendirdiği “Eğlen Güzelim” şarkısını rock tarzında yeniden yorumladı.

METİN ÖZÜLKÜ’NÜN TEKLİFİYLE BAŞLADI

Projenin nasıl ortaya çıktığını anlatan Kaleli, şarkının bestecisi Metin Özülkü’nün kendisini aradığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Ben de parçayı içimde duyduğum gibi anlatmak istedim” diyerek esere kendi müzikal yorumunu kattığını belirtti.

Kaleli, şarkının orijinal melodisini koruyarak parçayı rock tınılarıyla yeniden düzenledi. Ajda Pekkan’ın hafızalara kazınan eseri, oyuncunun yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluştu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi

Kulisleri hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sırbistan’da seçim sonrası dikkat çeken görüntüler: Vucic, Putin ve Şi’nin posterini çiğnediler

Seçim kaybeden liderin posterini çiğnediler: Diğer isimler de bomba
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Türk aileye şok! Antik kente alınmadılar, nedeni de ilginç
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum

Ederson için yaptığı yorum bomba
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda

Nefesler tutuldu! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu