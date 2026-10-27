Ünlü oyuncu İlker Kaleli’den Ajda Pekkan şarkısına rock yorumu

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“Poyraz Karayel” dizisiyle tanınan oyuncu İlker Kaleli, bu kez müzik çalışmasıyla adından söz ettirdi. Kaleli, Ajda Pekkan’ın 1996 yılında seslendirdiği “Eğlen Güzelim” şarkısını rock tarzında yeniden yorumladı.

METİN ÖZÜLKÜ’NÜN TEKLİFİYLE BAŞLADI

Projenin nasıl ortaya çıktığını anlatan Kaleli, şarkının bestecisi Metin Özülkü’nün kendisini aradığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Ben de parçayı içimde duyduğum gibi anlatmak istedim” diyerek esere kendi müzikal yorumunu kattığını belirtti.

Kaleli, şarkının orijinal melodisini koruyarak parçayı rock tınılarıyla yeniden düzenledi. Ajda Pekkan’ın hafızalara kazınan eseri, oyuncunun yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluştu.