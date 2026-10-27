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Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

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Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu Haber Videosunu İzle
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
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Akdeniz anemisi ile mücadele eden ve ilik nakli için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucunda, annesinin işaret ettiği kişinin Hamid’in babası olduğu ortaya çıktı.

  • Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının, annesi Nihal Beyit'in işaret ettiği kişi olduğu DNA testiyle yüzde 99,9 ihtimalle doğrulandı.
  • Hamid Yorulmaz, ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arıyordu.
  • Hamid'in annesi Nihal Beyit, 'çocuğun soy bağını değiştirme' suçlamasıyla tutuklandı; dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan ve hikayesiyle tüm Türkiye'yi hüzünlendiren Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucuna göre, annesi Nihal Beyit’in işaret ettiği kişinin Hamid’in babası olduğu ve babalık ihtimalinin yüzde 99,9 çıktığı belirtildi.

İLİK NAKLİ İÇİN GERÇEK BABASINI ARIYORDU

Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majörün ağır türüyle mücadele eden Hamid, yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu ilik nakli nedeniyle biyolojik babasını arıyordu. Kendisi büyüten Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını öğrenen genç adam, gerçek babasının kimliğini öğrenmek için annesi Nihal Beyit’ten yardım istemişti.

Anne Beyit’in işaret ettiği kişiyle yapılan DNA testinin sonucu programda açıklandı. Sonuca göre Hamid’in babalığının yüzde 99,9 ihtimalle doğrulandığı bildirildi.

ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Hamid’in babasını aradığı süreçte yaşananlar, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatmasına neden olmuştu. Yayınların ihbar kabul edilmesinin ardından Hamid’in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, anne Beyit’i “çocuğun soy bağını değiştirme” suçlamasıyla tutuklamıştı. Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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