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Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

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Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan
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45 yaşında üçüncü kez anne olan Natalie Portman, ağustos ayında dünyaya gelen bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu. Yeni doğan çocuğunu “büyülü küçük insan” sözleriyle tanımlayan oyuncu, bebeğinin büyük çocuklarına bakışını da değiştirdiğini ve hayatını hayranlıkla sevinçle doldurduğunu söyledi.

  • Natalie Portman, Ağustos ayında dünyaya gelen üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu ve bebeğini "büyülü küçük insan" olarak tanımladı.
  • Portman'ın yeni bebeği, Fransız müzisyen Tanguy Destable ile dünyaya gelen ilk çocuğu; oyuncunun önceki evliliğinden iki çocuğu daha bulunuyor.
  • Portman, hamileliğini Paris'te geçirdiğini ve burada kendisini New York ile Los Angeles'taki deneyimlerine kıyasla daha rahat hissettiğini anlattı.

Ünlü oyuncu Natalie Portman, 45 yaşında üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu anlattı. Ağustos ayında dünyaya gelen bebeğiyle ilgili ilk kez konuşan Portman, yeni doğan çocuğunu “büyülü küçük insan” sözleriyle tanımladı.

“HAYRANLIK VE SEVİNÇLE DOLUYUM”

İki çocuk annesi Portman, yeni bebeğinin hayatına kattığı duyguları paylaşarak, “Bu büyülü küçük insan karşısında hayranlık ve sevinçle doluyum” dedi. Oyuncu, bebeğinin büyük çocuklarına bakışını da değiştirdiğini belirtti. Onların ne kadar kısa sürede büyüyüp kendi kişiliklerini geliştirdiklerini daha iyi fark ettiğini söyledi.

PARİS'TE RAHAT BİR HAMİLELİK GEÇİRDİM

Portman’ın yeni bebeği, Fransız müzisyen Tanguy Destable ile dünyaya gelen ilk çocuğu oldu. Oyuncunun önceki evliliğinden iki çocuğu daha bulunuyor. Portman, hamileliğini Paris’te geçirdiği dönemin New York ve Los Angeles’taki deneyimlerinden farklı olduğunu da anlattı. Başka şehirlerde hamileyken yoğun ilgi gördüğünü söyleyen oyuncu, Paris’te kendisini daha rahat hissettiğini ifade etti.

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