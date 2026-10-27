Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

Ünlü oyuncu Natalie Portman, 45 yaşında üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu anlattı. Ağustos ayında dünyaya gelen bebeğiyle ilgili ilk kez konuşan Portman, yeni doğan çocuğunu “büyülü küçük insan” sözleriyle tanımladı.

“HAYRANLIK VE SEVİNÇLE DOLUYUM”

İki çocuk annesi Portman, yeni bebeğinin hayatına kattığı duyguları paylaşarak, “Bu büyülü küçük insan karşısında hayranlık ve sevinçle doluyum” dedi. Oyuncu, bebeğinin büyük çocuklarına bakışını da değiştirdiğini belirtti. Onların ne kadar kısa sürede büyüyüp kendi kişiliklerini geliştirdiklerini daha iyi fark ettiğini söyledi.

PARİS'TE RAHAT BİR HAMİLELİK GEÇİRDİM

Portman’ın yeni bebeği, Fransız müzisyen Tanguy Destable ile dünyaya gelen ilk çocuğu oldu. Oyuncunun önceki evliliğinden iki çocuğu daha bulunuyor. Portman, hamileliğini Paris’te geçirdiği dönemin New York ve Los Angeles’taki deneyimlerinden farklı olduğunu da anlattı. Başka şehirlerde hamileyken yoğun ilgi gördüğünü söyleyen oyuncu, Paris’te kendisini daha rahat hissettiğini ifade etti.