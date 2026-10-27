Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Isparta’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KAZAK TÜNELİ YAKINLARINDA DEVRİLDİ

Isparta- Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında ilerleyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Kaza nedeniyle kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı