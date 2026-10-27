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Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Isparta-Antalya kara yolunda Kazak Tüneli yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik aksadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Isparta’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

KAZAK TÜNELİ YAKINLARINDA DEVRİLDİ

Isparta- Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında ilerleyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. 

1 ÖLÜ, 7 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Kaza nedeniyle kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMİRAYIN DÜNYASI:

Bu Buzlu firmasına ait otobüsler ne kadar çok kazaya karışıyor, Bir kez Balıkesir giderken bindim pişman oldum çayur çuyur ediyor şoförler hep yaşlı kalp krizi riski olanlar

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Antalyada 6 ayda 2. Kazası bu firmanın ..

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

Avrupada otobüs motorlari belli bir devirden yukari cikmaz aracta 100 kmh. dan fazla sürat yapmaz elektronik olarak beyinden kitlidir,servisler acmaz ve polis sürekli tako üzerindenden sürat ve dinlenme kontrolu yapar, insan hayatini tehlikeye atan sürücünün personel tasima izni geri alinir ve insan tasimasina son verilir.

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