Türk Musikisi Haberleri - Türk Musikisi Haber - Haberler

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Türk Musikisi Haberleri

Türk Musikisi haber, Türk Musikisi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Cso'da Eylül Etkinlikleri Başlıyor

Cso'da Eylül Etkinlikleri Başlıyor

Türk Musikisi - 12.09.2022
Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan kaç yaşında, nereli? Nadide Sultan son hali!

Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan kaç yaşında, nereli? Nadide Sultan son hali!

Türk Musikisi - 12.09.2022
Sanatçı Ahmet Özhan, Tuğrul İnançer'le 55 yıllık dostluğunu anlattı (2)

Sanatçı Ahmet Özhan, Tuğrul İnançer'le 55 yıllık dostluğunu anlattı (2)

Türk Musikisi - 09.09.2022
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri

Türk Musikisi - 03.09.2022
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara, yeni sezona hazır

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara, yeni sezona hazır

Türk Musikisi - 02.09.2022
Son dakika haber | Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı Yetenek Sınavını kazananlar belli oldu

Son dakika haber | Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı Yetenek Sınavını kazananlar belli oldu

Türk Musikisi - 29.08.2022
Başakşehir'de Türk Musikisi gecesi

Başakşehir'de Türk Musikisi gecesi

Türk Musikisi - 29.08.2022
Ankara haberleri! Sincan Belediyesi Türk Musikisi konservatuvarı yetenek sınavı 27-28 Ağustos'ta

Ankara haberleri! Sincan Belediyesi Türk Musikisi konservatuvarı yetenek sınavı 27-28 Ağustos'ta

Türk Musikisi - 26.08.2022
Tuğçe Pala kimdir? Tuğçe Pala kaç yaşında, nereli? Tuğçe Pala hayatı ve biyografisi!

Tuğçe Pala kimdir? Tuğçe Pala kaç yaşında, nereli? Tuğçe Pala hayatı ve biyografisi!

Türk Musikisi - 22.08.2022
Pınar Yıldız, New York'ta klip çekti

Pınar Yıldız, New York'ta klip çekti

Türk Musikisi - 19.08.2022
'Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserler Beste Yarışmaları'nın başvuruları başladı

"Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserler Beste Yarışmaları"nın başvuruları başladı

Türk Musikisi - 10.08.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Türk musikisinin kaynağı cami musikisidir'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türk musikisinin kaynağı cami musikisidir"

Türk Musikisi - 04.08.2022
Rektör Karacoşkun Öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Rektör Karacoşkun Öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Türk Musikisi - 30.07.2022
Dünya Bankasından Emine Erdoğan'a 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü' (2)

Dünya Bankasından Emine Erdoğan'a "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü" (2)

Türk Musikisi - 21.07.2022
Yeni Aracını Görenler Şaştı Kaldı!

Yeni Aracını Görenler Şaştı Kaldı!

Türk Musikisi - 07.07.2022
Ünlü Çiftten Kötü Haber

Ünlü Çiftten Kötü Haber

Türk Musikisi - 25.06.2022
Serdar Ortaç'la ayrılan şarkıcı Seçil Gür, yeni bir aşka yelken açtı

Serdar Ortaç'la ayrılan şarkıcı Seçil Gür, yeni bir aşka yelken açtı

Türk Musikisi - 24.06.2022
Sonay Dikkaya kimdir? Sonay Dikkaya kaç yaşında, nereli? Sonay Dikkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Sonay Dikkaya kimdir? Sonay Dikkaya kaç yaşında, nereli? Sonay Dikkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Türk Musikisi - 21.06.2022
Palandökenli kursiyerler hünerlerini sergiledi

Palandökenli kursiyerler hünerlerini sergiledi

Türk Musikisi - 20.06.2022
Köfn kimdir? Köfn grubu kimlerden oluşur? Köfn ne demek?

Köfn kimdir? Köfn grubu kimlerden oluşur? Köfn ne demek?

Türk Musikisi - 23.08.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması

Türk Musikisi - 17.06.2022
Yeşilçam'ın bıçkın delikanlısı: Ayhan Işık

Yeşilçam'ın bıçkın delikanlısı: Ayhan Işık

Türk Musikisi - 15.06.2022
ÇANAKKALE - Biga'daki 'yaza merhaba konseri'nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı

ÇANAKKALE - Biga'daki "yaza merhaba konseri"nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı

Türk Musikisi - 14.06.2022
Alaeddin Yavaşça, Odunpazarı'nda Anıldı

Alaeddin Yavaşça, Odunpazarı'nda Anıldı

Türk Musikisi - 14.06.2022
Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu 'Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi' açtı

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosluğu "Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" açtı

Türk Musikisi - 14.06.2022
Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi

Türk Musikisi - 12.06.2022
Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi

Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi

Türk Musikisi - 12.06.2022
Ankara Kulübü Derneği'nden 'Bahar Meltemi' adlı konser

Ankara Kulübü Derneği'nden "Bahar Meltemi" adlı konser

Türk Musikisi - 10.06.2022
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Zerzevan'da gökyüzünü gözlemledi

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Zerzevan'da gökyüzünü gözlemledi

Türk Musikisi - 10.06.2022
Müziğin Kanunu ve Senfonik İncesaz konserleri, başkentlilerle buluşacak

Müziğin Kanunu ve Senfonik İncesaz konserleri, başkentlilerle buluşacak

Türk Musikisi - 08.06.2022
Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi koroları, konser verdi

Türk Musikisi - 08.06.2022
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Müzesi'nde konser verdi

Türk Musikisi - 06.06.2022
Yapı Kredi Yayınları, 6 bininci kitabını konserle kutladı

Yapı Kredi Yayınları, 6 bininci kitabını konserle kutladı

Türk Musikisi - 04.06.2022
Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi

Konser iptal olunca, çocuklar şarkılarını kuliste söyledi

Türk Musikisi - 04.06.2022
İsmail Altunsaray kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? 4 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kimdir?

İsmail Altunsaray kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? 4 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kimdir?

Türk Musikisi - 04.06.2022
Ünlü Şarkıcı Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi

Ünlü Şarkıcı Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi

Türk Musikisi - 03.06.2022
'Kiraz kırmızısı' festival başlıyor

"Kiraz kırmızısı" festival başlıyor

Türk Musikisi - 03.06.2022
Emel Sayın'ın duygusal anları

Emel Sayın'ın duygusal anları

Türk Musikisi - 03.06.2022
Mahkum Fırat öldü mü, diziden mi çıkacak? 'Onur Tuna' diziden mi ayrılacak? Mahkum Onur Tuna diziden çıkıyor mu?

Mahkum Fırat öldü mü, diziden mi çıkacak? 'Onur Tuna' diziden mi ayrılacak? Mahkum Onur Tuna diziden çıkıyor mu?

Türk Musikisi - 03.06.2022
Mahkum Onur Tuna diziden ayrılıyor mu? Mahkum Fırat Savcı ölüyor mu, Onur Tuna diziden ayrılıyor mu?

Mahkum Onur Tuna diziden ayrılıyor mu? Mahkum Fırat Savcı ölüyor mu, Onur Tuna diziden ayrılıyor mu?

Türk Musikisi - 03.06.2022
Şifahanede tütsü kokusuyla klasik Türk musikisi konseri

Şifahanede tütsü kokusuyla klasik Türk musikisi konseri

Türk Musikisi - 01.06.2022
EÜ ÇEVMER'den dolu dolu 'Dünya Çevre Günü' paneli

EÜ ÇEVMER'den dolu dolu "Dünya Çevre Günü" paneli

Türk Musikisi - 01.06.2022
Ege Üniversitesi'nde 'Klasik Türk Müziği Korosu' Konseri

Ege Üniversitesi'nde "Klasik Türk Müziği Korosu" Konseri

Türk Musikisi - 31.05.2022
Funda Arar konserleri 2022! Funda Arar takvimi! Funda Arar nerede konserleri nerede, ne zaman?

Funda Arar konserleri 2022! Funda Arar takvimi! Funda Arar nerede konserleri nerede, ne zaman?

Türk Musikisi - 30.05.2022
Dublin Trinity College'da 'Sultan Bestekarlar' konseri düzenlendi

Dublin Trinity College'da "Sultan Bestekarlar" konseri düzenlendi

Türk Musikisi - 28.05.2022
Muazzez Ersoy kimdir? 28 Mayıs Afara program konuğu Muazzez Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı, şarkıları nelerdir?

Muazzez Ersoy kimdir? 28 Mayıs Afara program konuğu Muazzez Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı, şarkıları nelerdir?

Türk Musikisi - 27.05.2022
Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu

Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu

Türk Musikisi - 27.05.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi açılışında konuştu Açıklaması

Türk Musikisi - 27.05.2022
AYBÜ'de 'Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri' başladı

AYBÜ'de "Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı

Türk Musikisi - 25.05.2022
Fransa'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri düzenlendi

Fransa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Türk Musikisi - 24.05.2022
Udi Mehmet Bitmez'den Fas'taki uluslararası festivalde konser

Udi Mehmet Bitmez'den Fas'taki uluslararası festivalde konser

Türk Musikisi - 22.05.2022
Musiki üstatlarının hafızalara işlenen eserleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor

Musiki üstatlarının hafızalara işlenen eserleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor

Türk Musikisi - 20.05.2022
İZMİR'DE GNÇ SPORFEST 19 MAYIS COŞKUSU

İZMİR'DE GNÇ SPORFEST 19 MAYIS COŞKUSU

Türk Musikisi - 20.05.2022
Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli? Muazzez Ersoy hayatı ve şarkıları!

Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli? Muazzez Ersoy hayatı ve şarkıları!

Türk Musikisi - 18.05.2022
Manga, Antroposen'e dikkat çekti

Manga, Antroposen'e dikkat çekti

Türk Musikisi - 18.05.2022
Karanlık dünyasını müzikle aydınlattı

Karanlık dünyasını müzikle aydınlattı

Türk Musikisi - 18.05.2022
Muş Alparslan Üniversitesi'nde açılan Ney kursu ilgi görüyor

Muş Alparslan Üniversitesi'nde açılan Ney kursu ilgi görüyor

Türk Musikisi - 16.05.2022
Ankara Kent Konseyi'den Milli Mücadele Paneli, Sergisi ve Konseri

Ankara Kent Konseyi'den Milli Mücadele Paneli, Sergisi ve Konseri

Türk Musikisi - 15.05.2022
Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk 'Belki Engel Siz'siniz' başlığıyla vurgulandı

Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin yaşadığı zorluk "Belki Engel Siz'siniz" başlığıyla vurgulandı

Türk Musikisi - 13.05.2022
Dilek Türkan kimdir? Dilek Türkan kaç yaşında, nereli? Dilek Türkan hayatı ve biyografisi!

Dilek Türkan kimdir? Dilek Türkan kaç yaşında, nereli? Dilek Türkan hayatı ve biyografisi!

Türk Musikisi - 13.05.2022
'Eserleriyle İbrahim Erkal' Anma Konserine yoğun ilgi

'Eserleriyle İbrahim Erkal' Anma Konserine yoğun ilgi

Türk Musikisi - 12.05.2022
Bakan Ersoy: 'Bu ay Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz'

Bakan Ersoy: "Bu ay Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz"

Türk Musikisi - 12.05.2022
Türkoloji okuyan Japon öğrenciler, Mehmet Akif'in dizelerini seslendirdi

Türkoloji okuyan Japon öğrenciler, Mehmet Akif'in dizelerini seslendirdi

Türk Musikisi - 11.05.2022
İsmail Altunsaray kimdir? İsmail Altunsaray kaç yaşında ve nereli?

İsmail Altunsaray kimdir? İsmail Altunsaray kaç yaşında ve nereli?

Türk Musikisi - 11.05.2022
'EÜ 42. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği' 16 Mayıs'ta dolu dolu bir programla başlıyor

"EÜ 42. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği" 16 Mayıs'ta dolu dolu bir programla başlıyor

Türk Musikisi - 11.05.2022
19. Üniversiteler Halk Dansları Yarışmaları Üniversite Ev Sahipliğinde Başladı

19. Üniversiteler Halk Dansları Yarışmaları Üniversite Ev Sahipliğinde Başladı

Türk Musikisi - 10.05.2022
Gökhan Tepe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 7 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gökhan Tepe kimdir?

Gökhan Tepe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 7 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gökhan Tepe kimdir?

Türk Musikisi - 07.05.2022
Zara kimdir, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 7 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zara kimdir?

Zara kimdir, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 7 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zara kimdir?

Türk Musikisi - 07.05.2022
Gazianteplileri kültür, sanat ve sporla dolu bir Mayıs ayı bekliyor.

Gazianteplileri kültür, sanat ve sporla dolu bir Mayıs ayı bekliyor.

Türk Musikisi - 06.05.2022
Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar

Türk Sanat Müziği'ni çocuklara sevdiriyorlar

Türk Musikisi - 02.05.2022
Sevgilisiyle Görüntülendi! Meğerse O da Ünlüymüş...

Sevgilisiyle Görüntülendi! Meğerse O da Ünlüymüş...

Türk Musikisi - 01.05.2022
DİYARBAKIR - 'İki Nehrin Buluşması' belgeselinin galası yapıldı

DİYARBAKIR - "İki Nehrin Buluşması" belgeselinin galası yapıldı

Türk Musikisi - 30.04.2022
Onur Akay kimdir? Onur Akay mesleği nedir? Kaç yaşında ve nereli? Onur Akay şarkıları nelerdir?

Onur Akay kimdir? Onur Akay mesleği nedir? Kaç yaşında ve nereli? Onur Akay şarkıları nelerdir?

Türk Musikisi - 25.05.2022
'Samsak Döveci' türküsü derleyen sanatçının yorumuyla dijital platformlarda yayınlandı

"Samsak Döveci" türküsü derleyen sanatçının yorumuyla dijital platformlarda yayınlandı

Türk Musikisi - 29.04.2022
İzmir Valisi Köşger, Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle iftar yaptı

İzmir Valisi Köşger, Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle iftar yaptı

Türk Musikisi - 28.04.2022
'Doğu'nun Kanatları' programı farklı etkinlikleri Diyarbakırlılarla buluşturacak

"Doğu'nun Kanatları" programı farklı etkinlikleri Diyarbakırlılarla buluşturacak

Türk Musikisi - 28.04.2022
Klarnet Virtüozü Şükrü Tunar Ege'de anılacak

Klarnet Virtüozü Şükrü Tunar Ege'de anılacak

Türk Musikisi - 27.04.2022
Diyarbakır'da düzenlenecek 'Doğu'nun Kanatları' programı tanıtıldı

Diyarbakır'da düzenlenecek "Doğu'nun Kanatları" programı tanıtıldı

Türk Musikisi - 26.04.2022
Son dakika haberleri... Türk müziğine adanan ömür: Münir Nurettin Selçuk

Son dakika haberleri... Türk müziğine adanan ömür: Münir Nurettin Selçuk

Türk Musikisi - 26.04.2022
Enstrüman hayranı profesör, 30 ülkeden yaklaşık 200 müzik aleti biriktirdi

Enstrüman hayranı profesör, 30 ülkeden yaklaşık 200 müzik aleti biriktirdi

Türk Musikisi - 24.04.2022
Nükhet Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Nükhet Duru kimdir, film ve dizileri neler?

Nükhet Duru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Nükhet Duru kimdir, film ve dizileri neler?

Türk Musikisi - 23.04.2022
Ege Üniversitesi ve Türk Kızılaydan öğrencilere iftar

Ege Üniversitesi ve Türk Kızılaydan öğrencilere iftar

Türk Musikisi - 23.04.2022
Estetik İddialarına Yanıt!

Estetik İddialarına Yanıt!

Türk Musikisi - 20.04.2022
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 'Nebi Aşkına' adlı konseri izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Nebi Aşkına" adlı konseri izledi

Türk Musikisi - 19.04.2022
Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşundan iftar programı

Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşundan iftar programı

Türk Musikisi - 16.04.2022
Milas Kemikler Mahallesi iftar yemeğinde bir araya geldi

Milas Kemikler Mahallesi iftar yemeğinde bir araya geldi

Türk Musikisi - 15.04.2022
Nevra Serezli, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu

Nevra Serezli, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu

Türk Musikisi - 15.04.2022
Moskova'da 'Türkiye Akşamı' iftar programı

Moskova'da "Türkiye Akşamı" iftar programı

Türk Musikisi - 14.04.2022
Sanko'da Ramazan sohbetleri

Sanko'da Ramazan sohbetleri

Türk Musikisi - 14.04.2022
Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı

Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı

Türk Musikisi - 13.04.2022
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