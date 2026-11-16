Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk ve Türk Müziği konseri verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi'nde şef Özer Yavaş yönetiminde "Atatürk ve Türk Müziği" konseri verdi. Konserde özellikle "Yanık Ömer" türküsü beğeni toplarken Bursalı müzikseverler eserlere eşlik etti ve sanatçılar uzun süre alkışlandı.
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Atatürk ve Türk Müziği" konseri verdi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Özer Yavaş yönetti.
Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendiren koronun özellikle "Yanık Ömer" türküsü sanatseverlerden beğeni topladı.
Gecede seslendirilen eserlere Bursalı müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.
Konserin sonunda şef, solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA