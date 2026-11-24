Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 'Bir Öğretmen Bin Yürek' konseri verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Tayyare Kültür Merkezi'nde 'Bir Öğretmen Bin Yürek' konseri düzenledi. Şef Hakan Aydın'ın yönettiği konserde solistler Gülçin Gedikli ve Can Avşar eserler seslendirdi; etkinlik öğretmenlerin emeğine müzikle selam gönderdi.
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Bir Öğretmen Bin Yürek" konseri düzenledi.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konseri şef Hakan Aydın yönetti.
Gecede, solistler Gülçin Gedikli ve Can Avşar seslendirdikleri eserlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Klasik Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde, koro ve solistlerin performansları izleyicilerin beğenisini kazandı.
Öğretmenlerin emeklerine ve toplumdaki önemli rollerine müzik aracılığıyla selam gönderen etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Konser sonunda şef, solistler ve orkestra sanatseverler tarafından alkış aldı.