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İzmir'de 5-11 Ekim arasında tiyatro, opera ve konserler sanatseverlerle buluşacak

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İzmir, 5-11 Ekim arasında tiyatro, opera, modern dans, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan kültür sanat programına ev sahipliği yapacak. Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi, Klasik Türk Müziği Korosu ile Senfoni Orkestrası'nın gösterileri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir'de 5-11 Ekim'de tiyatro, opera, modern dans, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 6-11 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Kanlı Nigar", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Nihayet Makamı", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş" ve Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "IV. Murat" operasını, 6 Ekim'de Elhamra Sahnesi'nde "Antik Aryalar" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

"W. A. Mozart Requiem" modern dans gösterisi ise 9-10 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 8 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Meşk Akşamı" konseri verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 9 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Howard Griffiths yönetiminde, solist Lionel Martin eşliğinde dinleyiciyle buluşacak.

İKSF'de söyleşi, sergi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nilüfer Soyer'in "Yoga Akışları" atölyesi 5 Ekim'de, Rosey Birgül Sisley'in "Sonbahar Renkleri" adlı sulu boya atölyesi 6 Ekim'de, Sultan Nagihan'ın "Ebru" atölyesi ise 7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Fırat Sarsar'ın "İnsan Nedir? Izdırabın ve Acının Ayak Ucunda" söyleşisi 8 Ekim'de düzenlenecek. Aynı gün Çocukları, Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği (ÇOVAK) tarafından "Çocuklar için Destek, Gelecek için Umut" söyleşisi yapılacak.

Minyatür sanatçısı Fatma Akdaş ile mimar Özge Çil'in "Bir Şehri Hatırlamak: Mimarlık Tarihinden Minyatüre İzmir'in Hafızası" söyleşisi de 9 Ekim'de düzenlenecek.

Faden Suzan Kudsioğlu'nun "Anadolu Söylenceleri" adlı resim ve seramik sergisi 5-17 Ekim'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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