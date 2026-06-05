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Samsun'da "Balkanlar'dan Karadeniz'e" konseri düzenlendi

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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 'Balkanlar’dan Karadeniz’e' konserinde yaklaşık 30 eseri müzikseverlerle buluşturdu. Konuk şef Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde sevilen türküler seslendirildi.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu " Balkanlar'dan Karadeniz'e" konserini müzikseverlerle buluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilen konseri, konuk şef Yıldıray Öztürk yönetti.

Konserde Balkanlar ve Karadeniz yöresine ait yaklaşık 30 eser dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Programda "Yeni Cami Avlusunda", "Çarşambayı Sel Aldı", "Bülbülüm Altın Kafeste" ve "Koyverdun Gittun Beni" gibi sevilen eserler seslendirildi.

Konserde Yıldıray Öztürk, Gökçe Bahar Ercan, Serkan Varol, Fatih Çavuşoğlu, Serdar Dede, Sayinur Altun, Halil Erseven, Müzeyyen Çağlar, Orçun Çabuk, Özge Altıntaş, Emre Gürsoy ve Berrak Seçkin solist olarak sahne aldı.

Balkanlar ile Karadeniz'in farklı yörelerine ait ezgilerin seslendirildiği konser, müzikseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
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