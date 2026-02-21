Haberler

Hanönü'de Enderun usulü teravih namazı kılındı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Enderun usulü teravih namazı, Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirildi. Kastamonu Hafızlar Topluluğu'nun katıldığı namazda, her 4 rekat Türk musikisinin farklı makamlarıyla icra edildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Enderun usulü teravih namazı kılındı.

Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Enderun usulü teravih namazı, Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde kılındı.

Kastamonu Hafızlar Topluluğunun katıldığı teravih namazının her 4 rekatı Türk musikisinin farklı makamlarıyla icra edildi ve namaz aralarında ilahiler seslendirildi.

Teravih namazına Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
