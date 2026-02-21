Hanönü'de Enderun usulü teravih namazı kılındı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Enderun usulü teravih namazı, Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirildi. Kastamonu Hafızlar Topluluğu'nun katıldığı namazda, her 4 rekat Türk musikisinin farklı makamlarıyla icra edildi.
Teravih namazına Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan