Hz. Mevlana 752. vuslat yıl dönümünde Ege Üniversitesinde anıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından "Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anma Programı-Acemaşiran Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi" gerçekleştirildi.

EÜ Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonunda, Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Kaşif Demiröz ve Öğr. Gör. Halil İbrahim Yüksel'in üstlendiği, Genel Sanat Yönetmenliğini Dr. Ufuk Demirbaş'ın yürüttüğü anma törenine Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan "İslam tasavvuf geleneğinde 'Şeb-i Arüs' (Düğün Gecesi) olarak adlandırılan bu anlamlı gece; Hz. Mevlana'nın Hakk'a vuslatını, ayrılık değil kavuşma ve ilahi aşkla bütünleşme anlayışıyla ele alan derin bir manevi yolculuğu temsil etmektedir. Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi eşliğinde icra edilen programda, musiki ve hareket bir bütün olarak insanın içsel arınma ve hakikate yöneliş sürecini sembolize etmiştir. Koordinatörlüğünü Devlet Türk Musikisi Konservatuvarımız öğretim elemanları Öğr. Gör. Kaşif Demiröz ve Öğr. Gör. Halil İbrahim Yüksel'in üstlendiği, Genel Sanat Yönetmenliğini Dr. Ufuk Demirbaş'ın yürüttüğü bu anlamlı programa emek veren tüm öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR