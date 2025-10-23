Haberler

Pera Müzesi'nde Türk Müziği Konserleri Başlıyor

Güncelleme:
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk müziği konserlerine 26 Ekim'de 'Cumhuriyet Döneminde Yetişen Bestekarlar' etkinliği ile başlıyor. Konserde klasik Türk musikisinin duayeni Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca anılacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin gelenekselleşen Türk müziği konserleri, yeni sezona 26 Ekim'de gerçekleşecek "Cumhuriyet Döneminde Yetişen Bestekarlar" etkinliği ile başlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Sinan Sipahi'nin, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel'in üstlendiği konser, Pera Müzesi Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Yorumcular ve sazendelerin, büyük bestekarların seçme eserlerini seslendirdikleri serinin yeni konserinde misafir solistler Münip Utandı ile Güzin Değişmez sahne alacak.

Klasik Türk musikisinin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın anısına saygıyla düzenlenen konserler Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

Biletler, Biletix'ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
