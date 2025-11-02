Haberler

Ekin Dans Topluluğu'ndan Geleneksel Dans Gösterisi ve SMA'lı Çocuklara Destek

Güncelleme:
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Ekin Dans Topluluğu, 'Uca Dağlar' projesi kapsamında Erzurum'da geleneksel dans gösterisi düzenledi. Etkinlikte SMA hastası çocuklar için bağış toplandı.

EGE Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü 'Ekin Dans Topluluğu', 'Uca Dağlar' adlı geleneksel dansla anlatı projesi kapsamında Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine ait bar oyunlarını türküler eşliğinde Erzurum'da sahneledi.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü 'Ekin Dans Topluluğu' tarafından hazırlanan 'Uca Dağlar' adlı geleneksel dansla anlatı projesi, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını özgün bir sanat bakış açısıyla izleyici buluşturuyor. Ege Üniversitesi'nin kültürel mirasa verdiği önemin bir simgesi olarak hazırlanan proje kapsamında Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bar oyunları öğrenciler tarafından sahneleniyor. Yönetmenliğini Doç. Dr. Bora Okdan'ın üstlendiği müzik direktörlüğünü Öğretim Görevlisi Serdar Kastelli'nin yaptığı projede 10 öğretim elemanı sahne, ışık, makyaj, kostüm gibi konularla ilgileniyor. Dans grubu ise 90 öğrenciden oluşuyor.

ERZURUM'DA GÖSTERİ

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Ekin Dans Topluluğu 'Uca Dağlar' sloganıyla turneye çıktı. Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ŞEHİRDER) Erzurum Şubesi'nin davetiyle Erzurum'a gelen dans topluluğu Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gösteri yaptı. 90 kişilik dans grubu başta Erzurum olmak üzere Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin halk oyunlarını sahnelerken Ses Eğitimi Bölümü öğrencileri de türkülerle onlara eşlik etti. Erzurum barlarından örneklerin yer aldığı gösteride bölgenin önemli eğlencelerinden biri olan köçek oyunu izleyenlerin beğenisini topladı.

SMA'LI ÇOCUKLARA DA DESTEK

Gösteri sırasında Erzurum'da SMA hastası iki çocuğun tedavi masraflarına katkıda bulunmak için hazırlanan bilgilendirme broşürleri de izleyenlere dağıtıldı. Gösteri sırasında davetliler, Valilik onayıyla açılan hesaplara SMA'lı çocuklar için bağışta bulundu. ŞEHİRDER Erzurum Şube Başkanı Uğur Aksu, Ege Üniversitesi'nden yaklaşık 100 kişinin gösteri için Erzurum'a geldiğini belirtti. Etkinlik sırasında SMA'lı çocuklara destek için bir çalışma yaptıklarını ifade eden Aksu, "Erzurum'daki 2 evladımızın hastalığına dikkati çekmek adına Valilik izinli hesap numaralarına gönüllü olarak yardım göndermelerini seyircilerimizden istedik. Bunu Aziziye Belediyesi ile organize ettik ve sonuç olarak 2 evladımıza katkı sunmak ve böyle bir organizasyonu Erzurum'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah niyetimiz hasıl olur ve amacına ulaşır" dedi.

