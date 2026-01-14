Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Alaeddin Yavaşca'nın 100. yaşı anısına konser verecek

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Türk musikisinin önemli bestecilerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğumunun 100. yılı anısına "Zamana Yansıyan Nağmeler" adlı özel konserle 17 Ocak'ta sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde genç icracıların klasik Türk müziği repertuvarıyla sahne deneyimi kazanmasını ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan koro, usta-çırak geleneğine dayalı meşk sistemi temelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Genç seslerin klasik üslup, repertuvar ve sahne disiplinini doğrudan uygulayarak öğrenmesini hedefleyen koro, bu çalışmalar kapsamında Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğumunun 100. yılı dolayısıyla "Zamana Yansıyan Nağmeler" isimli özel bir konser sunacak.

Konserde, Yavaşca'nın feyz aldığı meşk geleneğiyle yetişmiş bestecilerin eserlerinin yanı sıra usta sanatçının kendi besteleri de genç icracıların yorumuyla seslendirilecek.

"Gençler profesyonel anlamda sahne tecrübesi kazanıyor"

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı ve Gençlik Korosu Şefi Tolga Özkabakçı, AA muhabirine, gençlerle çalışmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Özkabakçı, Türk musikisinin kuşaktan kuşağa aktarılan bir "bayrak yarışı" olduğuna işaret ederek, "Musikimiz meşk sistemiyle devam eden bir gelenek. Gençlerimizin bu bayrağı taşıması gerekiyordu. Bakanlığımızın sağladığı bu imkan sayesinde gençler profesyonel anlamda sahne tecrübesi kazanıyor ve musikimizi taşıyabilecek bir altyapı elde ediyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerin sahneye çıkmasının yalnızca teknik değil, "kültürel bir kazanım" olduğuna dikkati çeken Özkabakçı, "O nesiller arası bağı koparmadan, gençlere sahnede bu heyecanı yaşamaları için fırsatlar tanımaya çalışıyoruz. Üretkenlik anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlar için gerçekten büyük tecrübe." dedi.

Özkabakçı, geçmiş yıllarda devlet sahnelerine ve radyoya çıkmayı "hayal" olarak gördüklerini belirterek, "Sesleriyle, onların yorumlarıyla büyüdüğümüz insanlarla bugün yan yanayız, kol kolayız. Onlar da bu ayrıcalığı hissedip yaşamaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar ellerinden geldiği gibi. Bize de bir onur ve gurur kaynağı oluyor." diye konuştu.

"Musikide nasıl durulması gerektiğini bizlere öğretti"

Bu kapsamda Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğumunun 100. yılı dolayısıyla 17 Ocak'ta özel bir anma konseri gerçekleştireceklerini kaydeden Özkabakçı, "Yaşasaydı 100 yaşında olacaktı. Alaeddin hoca hep bizim kalbimizde, ruhumuzda. Çünkü öyle bir yol çizdi ki bu işin ahlakını, edebini, terbiyesini, musikide nasıl durulması gerektiğini bizlere öğretti ve gençlere bu işin nasıl aktarılması gerektiği yönünde çok büyük feyiz verdi. Biz de o feyizi gençlere iletmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince musikimize hizmet etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkabakçı, geçmiş kuşağın büyük ustalarını görmenin kendileri için çok değerli bir tecrübe olduğunu belirterek, "Biz güneşi görmüş bir nesiliz. Son derece gurur kaynağı. Genç nesillere de bunu görmeyen insanlara da bu ahlakı edebi, adabı, üslup ve tavrı elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz." dedi.

Yavaşça'nın Türk müziğine yüzlerce eser bıraktığını ve gençlere verdiği önemle çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini vurgulayan Özkabakçı, şunları kaydetti:

"3 sene beraber çalışma şerefine nail olduk. Biz de aldığımız o feyzle gençliğe elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Alaeddin Yavaşca, sürekli ruhumuzda, gönlümüzde, musikinin içinde yaşıyor. İyi ki var, iyi ki öğrencisi olmuşuz, iyi ki bu günleri görmüşüz. Bizim için çok büyük değer. Biz de bunu yerimizde olduğu gibi sessiz yad etmeyelim de seslendirelim dedik. İyi ki gençlerimiz de var, bize bu fırsatı verdiler."

"Musikimize gönül verdikçe bu sakinliği, dinginliği, bu terapiyi alacaklar"

Konserde Alaeddin Yavaşca'nın örnek aldığı Saadettin Kaynak ve Zeki Arif Ataergin'in de aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerinden repertuvar hazırlandığını anlatan Özkabakçı, programın uşşak faslıyla başlayacağını, ardından Yavaşca'nın söz ve bestelerinden oluşan eserlerle devam edeceğini aktardı.

Özkabakçı, Türk musikisinin yalnızca sahneye çıkılan bir alan değil, aynı zamanda bir kültür ve aktarım meselesi olduğunu vurgulayarak, "Dinlemek, dinleyici bizler için çok önemli. Yeteri kadar sahneyi bulabilmek, bu işin yaşayabilmesi için önemli. Bu bir bilim dalı sonuçta." dedi.

Dinleyiciyle kurulan temasın bu noktada belirleyici olduğuna işaret eden Özkabakçı, bu müziğin bugünün hızlanan yaşam temposu içinde insanlara daha dingin ve sade bir alan sunduğunu belirtti.

Klasik dönemin daha yavaş ve derinlikli bir yaşam anlayışı barındırdığını ifade eden Özkabakçı, "Psikologlar da 'Sakinleyin, yavaşlayın.' diyorlar. Musikimize daha çok gönül verdikçe bu sakinliği, dinginliği, bu terapiyi alacaklarına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Özkabakçı, bu kültürel bağı sahne üzerinden sürdürmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, yaptıkları işin karşılık bulmasının kendileri için en büyük temenni olduğunu sözlerine ekledi.

Konser, 17 Ocak Cumartesi saat 20.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da dinleyiciyle buluşacak.