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Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Bayramı konserini Tayyare'de verdi

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Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Şef Hakan Özlev'in yönettiği konserde koro ve solistler özel repertuvarı paylaştı, sanatseverler eserlere eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Hakan Özlev yönetti.

Sahne alan solistler ve koro, Cumhuriyet Bayramı'na özel oluşturdukları repertuvarı müzikseverlerle paylaştı.

Gecede, "Vardar Ovası", "Sarı Zeybek", "İzmir'in Dağları" ve "Onuncu Yıl Marşı" gibi eserlere sanatseverler de eşlik etti.

Konserin sonunda şef, solistler ve koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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