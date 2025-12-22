Haberler

Musıki Eğitim Vakfı, "Şeb-i Yelda'da Musıki" konseri verdi

Musıki Eğitim Vakfı, Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği 'Şeb-i Yelda'da Musıki' konserinde Türk musikisinin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Konserde solist İrem Şamlı ve diğer genç sanatçılar sahne aldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Şeb-i Yelda'da Musıki" konserinde, klasik Türk musikisinin usta bestekarları Rahmi Bey ve Şevki Bey'in eserlerinden oluşan bir repertuvar icra edildi.

Konserde solist olarak İrem Şamlı sahne alırken, genç sanatçıya kanunda Ahmet Furkan Duyar, kemençede Ayşe Ebru Şahinbaş ve tanburda Işıl Meriç Ayata eşlik etti.

Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya ile vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Uyanoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen konsere, iş, sanat ve cemiyet hayatından Revna Demirören, Gülsim Ali, Aliye Uzunatağan ve Altın Mimir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.

