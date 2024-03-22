Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Klasik Türk Musikisi Konseri
Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda Edirne Roman Müzik Topluluğu eserler seslendirdi.
Selimiye Camisi bahçesindeki müzeye ziyarete gelen vatandaşlar konseri merakla takip etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine ramazan ayı müze etkinlikleri kapsamında konser programları gerçekleştirildiğini söyledi.
Soytürk, konserlerin ramazan ayı boyunca süreceğini ifade etti.