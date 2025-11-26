Murat Bardakçı kimdir? Gazeteci Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli?

Tarihçilik, arşivcilik ve Osmanlı hanedanı üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin en dikkat çeken araştırmacılarından biri olan Murat Bardakçı, hem televizyon programları hem de kitaplarıyla geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Gazetecilik geleneği içinde büyüyen Bardakçı, özellikle Osmanlı hanedanı, musiki tarihi ve 20. yüzyıl başı siyasal olaylarına dair arşiv belgeleriyle desteklenen kapsamlı çalışmalarıyla tanınır. Peki, Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli? Murat Bardakçı kitapları! Detaylar...

MURAT BARDAKÇI KİMDİR?

1955 yılında İstanbul Pakize Hanım Doğum Kliniği'nde dünyaya gelen Murat Bardakçı, köklü bir aile geçmişinin içerisinde doğdu. Babası gazeteci İlhan Bardakçı, annesi ise Nemika Bardakçı'dır. Ailenin tarihsel önemi yalnızca babasıyla sınırlı değildir; dedesi Cemal Bardakçı, Milli Mücadele yıllarının önemli isimlerinden biri olarak Denizli, Elazığ, Çorum ve Konya valilikleri yapmış bir devlet adamıdır.

Eğitim hayatı boyunca disiplinli bir akademik çizgi izleyen Bardakçı, Türkiye'nin saygın kurumlarından biri olan Ankara Atatürk Lisesi (Taş Mektep) mezunudur. Ailesi 1966'da ayrılmış olsa da Bardakçı eğitimine başarıyla devam etmiş ve 1978'de Ankara Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Ancak onun gerçek tutkusu ekonomi değil tarihti; bu nedenle kendisini tarih, şarkiyat ve musiki alanlarında yetiştirmeye yönelmiştir.

Bardakçı yıllar boyunca Türk ve İslam müziği, Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet'in ilk dönemleriyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı toplamış; ülkenin en güçlü özel arşivlerinden birini oluşturmuştur. Topladığı belgeler ve yaptığı araştırmalar, bugün Türkiye'de pek çok akademik çalışmanın da temel referansları arasındadır.

MURAT BARDAKÇI KAÇ YAŞINDA?

Murat Bardakçı 25 Aralık 1955 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır.

Tarih çalışmalarına başladığı gençlik yıllarından itibaren kesintisiz üretimde bulunmuş, televizyon programları, akademik araştırmalar ve gazetecilikle aktif bir entelektüel yaşam sürmüştür.

MURAT BARDAKÇI NERELİ?

Murat Bardakçı İstanbulludur. Ailesi İstanbul'un köklü ailelerinden olmakla birlikte, dedesi tarafında Anadolu'nun farklı bölgeleriyle bağlantıları bulunmaktadır. Özellikle dedesi Cemal Bardakçı'nın Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde valilik yapmış olması, Bardakçı ailesinin tarihsel bağlarının ne kadar geniş bir coğrafyaya uzandığını göstermektedir.

MURAT BARDAKÇI'NIN GAZETECİLİK VE TELEVİZYON KARİYERİ

Murat Bardakçı'nın geniş kitleler tarafından tanınmasında televizyon programlarının büyük payı vardır.

2006 yılında Kanal D'de yayınlanan dört bölümlük "Son Osmanlılar" belgeseli, Bardakçı'nın akademik çalışmalarını ekranlara taşıdığı ilk büyük projedir.

2008 yılında Kanal 1'de başlayan Tarihin Arka Odası, Mart 2009'dan itibaren Habertürk'te Erhan Afyoncu ve Pelin Batu ile birlikte devam etmiş; Türkiye'de televizyon tarihinin en uzun soluklu tarih programlarından biri olmuştur. Pelin Batu 2011'de programdan ayrılmıştır.

1 Mart 2009'dan beri Habertürk Gazetesi'nde yazan Bardakçı, haftada dört gün:

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri köşe yazıları

Pazar günleri ise tam sayfa yazılar

yayınlamaktadır. Ayrıca 2010'dan itibaren Habertürk Tarih dergisinin hazırlanmasında da aktif rol almıştır.

MURAT BARDAKÇI'NIN EŞİ KİM?

2009 yılında uzun süreli birlikteliğini sürdürdüğü Ayşegül Manav ile evlenmiştir.

MURAT BARDAKÇI KİTAPLARI

Murat Bardakçı'nın tarih ve musiki alanında yazdığı, yayına hazırladığı veya akademik olarak katkı sunduğu kitaplar onun hem Osmanlı hanedanı hem de müzik tarihi konusunda Türkiye'deki en yetkin isimlerden biri olduğunu gösterir.

Aşağıdaki liste Bardakçı'nın öne çıkan eserlerini kapsamaktadır:

Son Osmanlılar & Osmanlı Hanedanı'nın Sürgün ve Miras Öyküsü – Pan Yayıncılık / İnkılâp Kitabevi

Şahbaba: Vahdettin'in Hayatı, Hatıraları ve Özel Mektupları – Pan Yayıncılık / İnkılâp Kitabevi

Neslişah: Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Prensesi – Everest Yayınları

Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi – Everest Yayınları

Üçüncü Selim Devrine Ait Bir Bostancıbaşı Defteri – Pan Yayıncılık

İttihadçı'nın Sandığı – İş Bankası Kültür Yayınları

Mahmut Şevket Paşa'nın Sadaret Günlüğü – İş Bankası Kültür Yayınları

Maragalı Abdülkadir – Pan Yayıncılık

Sultanî Besteler – Pan Yayıncılık

Fener Beyleri'ne Türk Şarkıları – Pan Yayıncılık

Ahmed Oğlu Şükrullah: Şükrullah'ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı – İstanbul

Refik Bey (Refik Fersan ve Hatıraları) – Pan Yayıncılık

Osmanlı'da Seks – Gür Yayınları / İnkılâp Kitabevi