Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi Öğrencilerinden Büyük Başarı

ÜMRANİYE Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle hayata geçirilen Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri başarıya imza attı. Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde konservatuvara hazırlık eğitimi alan 7 öğrencinin tamamı, Türkiye'nin seçkin üniversitelerindeki konservatuvarlara yerleşti.

Genç müzisyen adayları, sekiz ay süren yoğun eğitim programı boyunca solfej, armoni, müzik teorisi, duyum ve kulak çalışmaları gibi temel alanlarda altyapı kazandı. Aynı zamanda, her öğrencinin tercih ettiği branşa özel olarak bire bir çalgı ve/veya ses eğitimi verildi. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen hazırlık süreci, öğrencilerin konservatuvar sınavlarında yüksek başarı göstermelerini sağladı.

Öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Marmara Üniversitesi'nden Haliç Üniversitesi'ne kadar Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşti.

Müzik alanında kariyer hedefleyen öğrenciler için fırsat sunan Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi, önümüzdeki dönemlerde de daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.