Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Gece Müze Uygulamasıyla 3 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Osmanlı döneminde tıp dersleri ve tedavi yöntemlerinin sergilendiği Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, gece müzeciliği konsepti ile 3 ayda yaklaşık 3 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, tarihi yapıyı ışıklandırmalar eşliğinde gezme fırsatı buldu ve etkinlikte Türk musikisi eserleri seslendirildi.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak faaliyet gösteriyor.

Sağlık Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulaması kapsamında 26 Haziran-27 Eylül'de perşembe, cuma ve cumartesi geceleri 22.30'a kadar ziyarete açık tutuldu.

Ziyaretçiler, geceleri serin havada ayrı güzellik katan ışıklandırmalar eşliğinde tarihi yapıyı gezme imkanı buldu.

Gece müzeciliği uygulaması, havanın soğumasıyla 27 Eylül'de sonlandırıldı. 26 Haziran'da başlayan uygulama kapsamında 2 bin 900 kişi gece saatlerinde müzeyi ziyaret etti.

Uygulamanın son gecesinde neyzen Yusuf Çengelci ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve ut sanatçısı Prof. Dr. Levent Öztürk, Türk musikisinden seçkin eserler seslendirdi.

Etkinliğe TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de katıldı.

