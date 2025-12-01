Türk Musikisi Ustaları Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Türk musikisinin usta isimlerinden sanatçı Amir Ateş ve Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen "Ustalar ile Gönülden Gönüle" konserinde öğretmenlerle bir araya geldi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesindeki Müzik Akademisi tarafından düzenlenen konserde, Müzik Akademisi Türk Müziği İcra Korosu sahne aldı.

Koro, Emrecan Kuranel şefliğinde "Çamlıca Yolları", "Seni Ben Unutmak İstemedim ki", "Bu Şarkı Benim Şarkım Aşkımı Anlatıyor", "Üsküdar'ın Güzelliği Dünyaya Bedel" ve "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" eserlerini seslendirdi.

Konserde ayrıca solo olarak İlksen Kodal "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim", Emrecan Kuranel de "Aşk Ateşten Bir Gömlek" parçasını yorumladı.

Amir Ateş Müzik Ortaokulu öğrencilerinin de sahne aldığı konserde, utta Uygar Turan, kanunda Talha Köksal, kemanda Göksel Sönmez ve klasik kemende Cansu Örgen koroya eşlik etti.

Programda bazı bestelerinin hikayesini anlatan Amir Ateş, bu konserin bugüne kadar katıldığı programların içerisinde en özellerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Türk musikisine gönül veren herkese teşekkür etti.

Ateş, musikiye son dönemde yeterince değer verilmediğini belirterek, "Musikiyi son dönemde dışlayanlar, yabancılayanlar var. Televizyonlara şimdi bakın hep pop müziği, Batı müziği falan filan... Elbette bunlara karşı değiliz ama önce Türk musikimize, Türk sanat müziğimize, halk müziğimize değer verelim. Musikimizi sevelim, sevdirelim." dedi.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ise Adile Sultan Kasrı gibi birçok tarihi yapının son dönemde çok güzel restorasyonlardan geçtiğini, fakat işlevsel olarak yetersiz kaldığını söyleyerek, tarihi yapılarda, müzelerde bir ruh olması adına bu tarz etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Ateş ve Tokaç'a günün anısına hediye takdim edildi.