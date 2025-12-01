Haberler

Türk Musikisi Ustaları Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Türk Musikisi Ustaları Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk musikisinin önemli isimleri Amir Ateş ve Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, 'Ustalar ile Gönülden Gönüle' konseri ile öğretmenlerle buluşarak Türk müziğine olan sevgi ve önemi vurguladılar.

Türk musikisinin usta isimlerinden sanatçı Amir Ateş ve Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen "Ustalar ile Gönülden Gönüle" konserinde öğretmenlerle bir araya geldi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesindeki Müzik Akademisi tarafından düzenlenen konserde, Müzik Akademisi Türk Müziği İcra Korosu sahne aldı.

Koro, Emrecan Kuranel şefliğinde "Çamlıca Yolları", "Seni Ben Unutmak İstemedim ki", "Bu Şarkı Benim Şarkım Aşkımı Anlatıyor", "Üsküdar'ın Güzelliği Dünyaya Bedel" ve "Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" eserlerini seslendirdi.

Konserde ayrıca solo olarak İlksen Kodal "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim", Emrecan Kuranel de "Aşk Ateşten Bir Gömlek" parçasını yorumladı.

Amir Ateş Müzik Ortaokulu öğrencilerinin de sahne aldığı konserde, utta Uygar Turan, kanunda Talha Köksal, kemanda Göksel Sönmez ve klasik kemende Cansu Örgen koroya eşlik etti.

Programda bazı bestelerinin hikayesini anlatan Amir Ateş, bu konserin bugüne kadar katıldığı programların içerisinde en özellerinden bir tanesi olduğunu belirterek, Türk musikisine gönül veren herkese teşekkür etti.

Ateş, musikiye son dönemde yeterince değer verilmediğini belirterek, "Musikiyi son dönemde dışlayanlar, yabancılayanlar var. Televizyonlara şimdi bakın hep pop müziği, Batı müziği falan filan... Elbette bunlara karşı değiliz ama önce Türk musikimize, Türk sanat müziğimize, halk müziğimize değer verelim. Musikimizi sevelim, sevdirelim." dedi.

Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ise Adile Sultan Kasrı gibi birçok tarihi yapının son dönemde çok güzel restorasyonlardan geçtiğini, fakat işlevsel olarak yetersiz kaldığını söyleyerek, tarihi yapılarda, müzelerde bir ruh olması adına bu tarz etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Ateş ve Tokaç'a günün anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Beyaz Saray, Trump'ın MRI sonuçlarını açıkladı: Tamamen normal

Beyaz Saray sonuçları paylaştı, polemik sona ermedi
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Durdurulamıyor! Derbilerin golcüsü Jhon Duran

Onu kim durduracak? Bu yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.