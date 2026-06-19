'Otizm' engel tanımadı, genç müzisyen üniversiteden mezun oldu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü'nden mezun olan okulun ilk ve tek otizmli öğrencisi Rabia Aytek, verdiği zorlu mücadeleye rağmen hiçbir zaman pes etmediğini dile getirdi. Aytek, "Hayalim akademisyen olmak ve kendim gibi engelli kardeşlerime musiki öğretmenliği yapmak" dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, tarihi bir mezuniyete ve azim dolu bir başarı hikayesine sahne oldu. 29 yaşındaki Rabia Aytek, okulundaki ilk ve tek otizmli öğrenci olarak Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen pes etmeyen Aytek, mezuniyet töreninde cübbesini giyerek konser verdi. Kendisi gibi engelli bireylere ışık olmak isteyen genç müzisyen, hedefinin akademisyen olup, kendisi gibi engelli bireylere müzik öğretmek olduğunu ifade etti.

"Hiçbir zaman pes etmedi, bir başarı hikayesi ortaya koydu"

Dr. Öğretim Üyesi Erdal Kılıç, öğrencileri Rabia Aytek'in tüm bölüme örnek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Rabia gerçekten hem üniversitemiz için hem bölümümüz için örnek bir öğrenci oldu. Gayretiyle, çabasıyla, çalışmasıyla, yılmamasıyla, iyi kalbiyle, iyi niyetiyle gerçekten müdavim bir öğrenci oldu ve hiçbir zaman pes etmedi. Hiçbir zaman 'Alın, yapamıyorum' demedi, 'Eksik kaldım' demedi. ve her zaman bir başarı hikayesi ortaya koydu. Tabii annesinin bu hikayedeki ve bu başarıdaki katkısı çok büyük. Ona da teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi iletiyoruz."

"Bugün bunu görmek gerçekten çok gurur verici ve büyük bir mutluluk"

Rabia'nın müziğe ilk adımı atmasını sağlayan ve bu özel gününde onu yalnız bırakmayan ilk müzik öğretmeni Numan Yüksel ise, "Yaklaşık 22 sene önce başlamış olduğumuz bu yolculukta Rabia'nın sayısız başarılarına tanıklık ettik. Bugün bunu görmek gerçekten çok gurur verici ve büyük bir mutluluk. Tarif edilemez bir duygu. İnşallah bundan sonraki bütün başarılarına da hep birlikte tanıklık etmeye devam etmiş olacağız" dedi.

"Hayalim kendim gibi engelli kardeşlerime musiki öğretmenliği yapmak"

Mezuniyet töreninde hem duygusal hem de çok heyecanlı olduğunu dile getiren Rabia Aytek, gelecek hedeflerini paylaşarak, "Ben bugün mezun oldum. Hem çok heyecanlıyım hem de çok duygusalım. Bütün çok sevdiklerim beni izlemeye geldiler. Müziğe ilk başladığım gitar hocam da geldi. Rektör hocamıza ve bizim diğer bölüm hocamıza da çok teşekkür ederim. Cübbemi rektör hocam giydirdi. Konserimi de yaptım, çok heyecanlıydım. Üniversite hayatı çok güzel geçti benim için gerçekten. Etkinlikler oldu, etkinliklere gittim. Çok çalıştım, hiç pes etmedim ben. Çok zor mücadeleler verdim ama en sonunda başardım. Okulumu çok özleyeceğim. Burası benim evim gibi, buradaki kütüphanenin açılışını da Cumhurbaşkanımızla beraber yapmıştım. Hayalim akademisyen olmak ve kendim gibi engelli kardeşlerime musiki öğretmenliği yapmak. Ayrıca Kültür Bakanlığı Devlet Türk Musikisi Topluluğu ve Cumhurbaşkanlığı Türk Musikisi Topluluğu'na katılmak istiyorum" dedi.

"Hikayemizin birçok aileye ışık tutacağına ve ışık olacağına inanıyoruz"

Rabia'nın bu noktaya gelmesinde büyük pay sahibi olan annesi Canan Çatal ise, "Bundan 7 yıl önce böyle bir şeyi yaşayacağımı hayal bile edemiyordum. Etraftaki herkes benim çok hırslı olduğumu, böyle bir şeyin asla gerçekleşmeyeceğini, bu noktalara gelemeyeceğini ve kendi hırsıma çocuğumu kurban ettiğimi söylüyordu. Ama ben öyle düşünmedim. Rabia'nın musiki yeteneğini keşfettikten sonra onu ince ince işlemeye başladım. Allah da karşıma çok iyi insanlar çıkardı ve en sonunda Güzel Sanatlar Lisesi bittikten sonra yolumuz Medeniyet Üniversitesi'yle kesişti. Burada müthiş bir sevgi çemberi içine alındık. Başta rektörümüz ve dekanımız olmak üzere o yıllarda bizi okulda sevgiyle bağrına basan ve kabul eden hocalarımızla inanılmaz güzel günler yaşadık. Rabia da burada çok mutluydu. Hayal bile olamayacak bir şey benim için gerçek oldu. Burada en önemli şey bir devlet üniversitesi olan Medeniyet Üniversitesi'nden otizmli bir bireyin başararak, bileğinin hakkıyla ve Allah'tan başka kimseden destek almadan bir anne-kız hikayesi yazarak mezun olması oldu. Okuldaki ilk ve tek otizmli öğrenci. Bu nedenle okulun tarihine de geçmiş olmak bizim için çok önemli. Önümüzden, arkamızdan daha nice arkadaşlarımız, nice gençlerimiz gelecek. Birçok gencin önünü açtığımıza, hikayemizin birçok aileye ışık tutacağına ve ışık olacağına inanıyoruz. Bu yolda çocuklarının engeli hafif ya da ağır, hangi düzeyde olursa olsun ailelerin hiçbir zaman mücadeleyi bırakmaması ve eğitime sıkı sıkı sarılması bizim için çok önemli. Eğitim, sabır ve sevgiyle birlikte mücadeleyi asla bırakmasınlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı