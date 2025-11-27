Otizmli müzik dehası lisenin ardından konservatuvar engelini de aştı

Evde tencere kapaklarıyla ritim tutarak başladığı müzik yolculuğunda çok sayıda enstrümanı çalıp beste yapabilen otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, 21 yaşında başladığı güzel sanatlar lisesinin ardından "üstün başarıyla" İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazandı.

Sultangazi'de yaşayan 26 yaşındaki Yakar'a 2,5 yaşında otizm teşhisi konuldu. 8 yaşında konuşmaya başlayan ve küçük yaşlarda evdeki tencere kapaklarını çalarak müziğe olan ilgisini gösteren Yakar, 9 yaşındayken yaşadığı otizme bağlı travma sonrası enstrümanlara yönlendirildi.

Duyduğu sesleri anında notaya dökebilen "mutlak kulak (absolut kulak)" Beyazıt Yakar, bağlamanın yanında gitar, ud, kanun, bateri, perküsyon gibi çok sayıda müzik aletini çalıyor, beste yapıyor, sözler yazıyor.

Karşısına çıkan bazı engeller ve liseye başlama yaşının geçmesi nedeniyle açık liseye kaydı yapılan Yakar, 2020'de düzenlenen çevrim içi otizm festivalinde yeteneğini fark eden Kabataş Erkek Lisesi müzik öğretmeni Özgen Zeybek'in yönlendirmesiyle güzel sanatlar lisesine başvurmaya karar verdi.

O dönem yaş durumu ve mevzuattan ötürü güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına katılamayan ancak Milli Eğitim Bakanlığının devreye girmesiyle sınava başvurma hakkını elde eden Yakar, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesini birincilikle kazandı, oradan da Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesine nakli yaptırıldı.

21 yaşında güzel sanatlar lisesine giren ilk öğrenci olan ve bunu başarıyla bitiren genç müzik dehası, ardından konservatuvar eğitimi için de kolları sıvadı.

Konservatuvar hayali gerçek oldu

Yakar, yetenek sınavlarına girebilmek için gerekli olan TYT baraj puanını 2 sene üst üste geçemedi ve bu nedenle konservatuvar yetenek sınavlarına başvuramadı.

Öğretmeni Zeybek'le konservatuvarların yetenek sınavlarına başvurabilmek için de mücadele veren Yakar, özel gereksinimli bireylerin YKS'deki baraj puanı dikkate alınmadan yetenek sınavlarına kabul edilmesine ilişkin YÖK tarafından geçmiş yıllarda yapılan düzenlemenin emsal olması sayesinde en büyük hayaline kavuştu.

Zeybek'in bu uygulama ve Yakar'ın durumunu açıklayan dilekçeyle İTÜ Rektörlüğüne başvurması sonucu İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarının yetenek sınavlarına alınan Yakar, akademisyenlerin oluşturduğu sınav komisyonunda uzun bir değerlendirmeden geçirildi.

Yakar, bu sınavı "üstün başarıyla" kazanarak İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne yerleşti.

"Eğitimde karşısına çıkan 2 engeli birden aştı"

Yakar'a liseye giriş süreçlerinde destek olan Zeybek'in, yine destek olduğu başka bir öğrencisi otizmli Yunus Yazar da gerekli baraj puanını 2 yıl üst üste alamamış ve konservatuvarın yetenek sınavlarına başvuramamıştı.

Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2017'de adı "Beykoz'un Mozart'ı' olarak tanınan Yunus Yazar'ın bu sorunu ve çağrısı üzerine yetkili kurumlar devreye girmişti. YÖK'ün takdir yetkisiyle 'Üstün Yetenekliler Kontenjanından' baraj puanı uygulaması kaldırılarak yetenek sınavlarına alınan Yazar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını üstün başarıyla kazanmıştı." diye konuştu.

Lise döneminden bu yana rehber olduğu öğrencisi Beyazıt'ın müzik sürecini anlatan Zeybek, şunları söyledi:

"Beyazıt, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Eğitimde karşısına çıkan 2 engeli birden aştı. Güzel sanatlar lisesine 21 yaşında giren ilk kişi oldu. Bu da emsal oldu. Ardından konservatuvar yetenek sınavına başvurabilmek için istenilen TYT baraj puanını geçemediğinden, üstün yetenekliler için uygulanan haktan yararlanarak baraj puanından muaf tutuldu ve zorlu yetenek sınavını da üstün başarıyla kazandı. Yani iki aşılamaz gibi görünen süreçleri, yeteneği ve özel bir öğrenci olması sayesinde aştı."

Konservatuvarların yetenek sınavlarına katılmak isteyen ancak YKS'de baraj puanını aşamayan özel gereksinimli bireylerin üniversite rektörlüklerine dilekçeyle başvurması gerektiğini anlatan Zeybek, bunun sonucunda adaylar için konservatuvarlarda özel bir komisyon oluşturulduğunu ve bunun "Üstün Yetenekliler Sınavı" olarak adlandırıldığını dile getirdi.

Tüm bu süreçlerin öğrenciler açısından yıpratıcı olduğunu vurgulayan Zeybek, "Özel gereksinimli bireyler için TYT baraj puan uygulaması tamamen kalkmalı ve onlar da yeteneklerini sınava giren diğer kişilerle eşit şartlarda gösterebilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yakar'ın komisyondaki hocalarla arasında geçen diyaloğu anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Beyazıt yetenek sınavına alındığında, sınav komisyonunda yer alan akademisyen hocalarla aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Beyazıt'a, 'Otizm nedir sence?' diye sormuşlar. Beyazıt da, 'Altından kalbi olanlara otizmli denir.' demiş. Onların dünyaları, zihin yapıları, hayatı algılama biçimleri bizlerden çok farklı. Bence onlar dünyaya yetenekleri doğrultusunda var olmaya gelmiş. Belki bir Mozart, belki bir Neşet Ertaş gibi."

"Çok zorlandım ama erinmedim, üşenmedim ve yaptım"

Yıldırım Beyazıt Yakar da müziğe ilgisinin 5-6 yaşlarında başladığını belirterek, "Tahta kaşıklarla tencerelere vurarak müzik yapardım. Komşular bazen rahatsız olurdu." dedi.

Geç yaşta lise eğitimine başlasa da pes etmediğini, liseyi başarıyla tamamlayıp konservatuvara kabul edilmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan Yakar, "Liseye ve üniversiteye girdiğimden bu yana çok mutluyum. Çok zorlandım ama erinmedim, üşenmedim ve yaptım." ifadelerini kullandı.

Üniversite için girdiği yetenek sınavında yaşadıklarına değinen Yakar, şunları söyledi:

"Konservatuvar için girdiğim yetenek sınavı bittikten sonra komisyon üyeleriyle şöyle bir diyalog geçti. 'Sence otizm nedir, bir hastalık mıdır, bir farkındalık mıdır?' diye sordular. Ben, 'Hastalık değildir.' dedim. Hasta olmanın, hastalıklı olmanın aksine farklı olmaktır, herkesin olduğu gibi akıllı, zeki olmak demektir. Otizmli çocuklar da iyi kalplidir, altın kalplidir, çok iyi niyetlilerdir, kötülük kesinlikle düşünmezler. Ayrıca, yetenek sınavında hocalar bir şey yapmam gerektiğini söyledi. Sesimdeki hançereye bakmak için melodiyle 'Aslanım.' dediler. Onlara, 'Aslanım dediniz ya benim çok hoşuma gitti.' dedim. Hocalar kahkaha tufanına tutuldu. Ben daha sonradan fark ettim, aslında orada benden bir şey söylememi beklemişler."

Katıldığı Üstün Yetenekliler Sınavı'nın çok zor olduğunu vurgulayan Yakar, "Çok düşündüm alırlar mı almazlar mı diye. Özgen hocam beni aradı, kazandığımı söyledi. Bunu duyunca çok sevindim, duygulandım, mutlu olduğum için biraz ağladım." ifadelerini kullandı.

En büyük hayalinin devlet sanatçısı olmak olduğunu dile getiren Yakar, "Halkın karşısına çıkarak güzel türküler söyleyerek ve bağlama çalarak sanatımı icra etmek istiyorum. Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Arif Sağ, Erdal Erzincan, Çetin Akdeniz gibi hem bağlama hem de ses sanatçılarını örnek alıyorum." diye konuştu.

"Biliyorum çok zor ama biz pes etmeyi, vazgeçmeyi göz ardı edelim"

Kendi gibi otizmli bireylere mesaj vererek çaba ve gayret sarf etmelerini isteyen Yakar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyorum çok zor ama biz pes etmeyi, vazgeçmeyi göz ardı edelim. Çaba sarf edince karşılığını alıyorsun. Ben Üstün Yetenekliler Sınavı'na girdim çünkü TYT baraj puanını geçemedim. Üstün yeteneğimle sınavı kazandım. Liseye kayıt olurken de aynısı olmuştu. Yaşım geç olmasına rağmen bu benim için ilk defa uygulandı. Özel gereksinimli bireylerin sınavı kazanması için TYT baraj puanı kalksın."

Anne Meryem Yıldız ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu anda hayalini kuramayacağımız kadar büyük mutluluklar yaşıyorum. Duygularımın tarifi yok. Nereden nereye geldiğimizi düşündüğümde hala inanamıyorum. Oğlumun başarısını ve bugünleri görmüş olmak, otizmli evladı olan bir annenin yaşayabileceği en büyük mutluluk." şeklinde konuştu.