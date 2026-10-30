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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 103. yıl için 1923'ten Sonsuza konseri verdi

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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 103. yıl için 1923'ten Sonsuza konseri verdi
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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında “1923'ten Sonsuza” konseri verdi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde türkü ve marşlar seslendirildi; amatör çocuk korosu ile halkoyunları topluluğu da sahne aldı, konser ilgi gördü.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "1923'ten Sonsuza" konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda düzenlenen konserde, Türk müziğinden seçme eserler, türküler ve marşlar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koro şefi Özge Altıntaş'ın yönetiminde gerçekleştirilen konserde "Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime", "Asker Yolu Beklerim", "Vurun Evlatlarım", "Yanık Ömer", "Nihavend Marş", "Atatürk Marşı", "Cumhuriyet Marşı" ve "Atatürk Çocukları" gibi eserler seslendirildi.

Konserde Serdar Dede, Fatih Çavuşoğlu, Şeyda Sezgin, Dilan Gönül, Erdem Özyavuz, Bahar Çalık Yener ve Dilara Küçükkeskin solist olarak yer alırken Kenan Yakar da kemanıyla sahne aldı.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Amatör Çocuk Korosu ile Atakum Gençlik Merkezi Halkoyunları Topluluğu sanatçıları da konserde yer aldı.

Konser, müzikseverlerden ilgi gördü.

Kaynak: AA
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