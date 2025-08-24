Genç Yetenekler İçin Ücretsiz Türk Müziği Eğitimi

Klasik Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gönüllü sanatçılar öncülüğünde oluşturulan VİSİOTT Sanat Musiki, genç yetenekleri musiki eğitimiyle buluşturuyor.

Gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmalarla, gençlerden hiçbir ücret talep etmeden Türk Musikisi eğitimi imkanı sağlanıyor.

Hanende ve Sazende Atölyeleri ile İcra Heyeti çalışmalarında devlet sanatçıları, usta-çırak geleneğini yaşatarak genç yeteneklere hem sahne deneyimi hem de kültürel destek sunuyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TRT Ankara Radyosu kanun sanatçısı Vedat Erdem Koca, usta çırak ilişkisini ve meşk silsilesini geleceğin sanatçı adaylarına aktarmak istediklerini söyledi.

Koca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ses sanatçısı olan eşi Zeyneb Altuntaş ile yıllarca kendi çabalarıyla öğrencilere yardımcı olduklarını, VİSİOTT Sanat Musiki çatısı altında bu çalışmaların profesyonel hale geldiğini, daha çok gence ulaştıklarını belirtti.

Çalışmalar için hiçbir ücret talep etmediklerini dile getiren Koca, Batı müziğinde sıkça duyulan burs ve destek örneklerinin, Türk müziği için neredeyse hiç gündeme gelmediğine dikkati çekti.

Koca, "Halbuki bu ülkenin topraklarında bizim daha çok destek, burs vermemiz ve hiçbir ücret almadan, bir notanın fotokopisinin parasını bile almadan bütün bilgi birikimimizle, donanımımızla, çevremizle onlara yardımcı olmamız gerekiyor. O yüzden biz bu gençleri bir araya topluyoruz. Katılım ücreti, aidat, hiçbir şekilde maddi bir karşılığı yok bunun. Tek şartımız aşk, musiki aşkı, disiplin ve gelecek vadeden sanatçılar." ifadelerini kullandı.

"Gençlere rehberlik etmek istiyoruz"

Musikiyi "ucu bucağı olmayan bir yolculuk" olarak tanımlayan Koca, "Bizim onlardan tek farkımız bu yola daha erken çıkmamız. Dolayısıyla edindiğimiz tecrübeleri gençlere aktarmak, onlara rehberlik etmek istiyoruz." dedi.

Koca, gençlerin toplulukta birbirlerinden güç aldıklarına işaret ederek, "Burada en büyük kazanım gençlerin kendi yaşıtlarıyla, hiç tanımadığı kişilerle bir araya gelip, kendinden birilerini de o toplulukta görmesi ve bunun motivasyonuyla Türk müziği aşkına yaslanması, bu bizim için çok büyük bir mutluluk." diye konuştu

Yapılan projelerin yanında, konser gelirlerinin de Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandığını aktaran Koca, maddi bir beklenti içinde olmadıklarını vurguladı.

Koca, gençlere, "Musiki zorlu bir yolculuk, demir leblebi. Ama aşk olmazsa, meşk olmaz. Eğer aşk varsa, o demir leblebi pamuğa dönüşecektir. Sabır gerekiyor, disiplin gerekiyor, eğitim gerekiyor ve en önemlisi aşk gerekiyor." mesajını verdi.

"Yarı zamanlı Devlet Konservatuvarı minvalinde dersler işliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ses sanatçısı Zeyneb Altuntaş da "Klasik Türk musikisini nasıl yaşatabiliriz, gençlere nasıl sevdirmeye devam edebiliriz ve bizim gibi bu şekilde düşünecek gençleri nasıl yetiştirebiliriz düşüncesiyle" çalışmalara başladıklarını anlattı.

Haftada bir günün Hanende ve Sazende Atölyelerine, diğer günün ise İcra Heyeti çalışmalarına ayrıldığını belirten Altuntaş, "14. yüzyıldan günümüze kadar uzanan geniş repertuvar formlarıyla beraber gençlere eğitimler vermeye çalışıyoruz. Repertuvar, usul, nazariyat, ses eğitimi, teorikten uygulamaya, pratiğe kadar her şeyi öğrenmeye çalışıyorlar. Yarı zamanlı Devlet Konservatuvarı minvalinde dersler işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede birçok proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Altuntaş, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Erol Sayan'ın "Sizden Biri" adlı eseriyle performans sergilediklerini, Ramazan ayında ilahi icrası, Çanakkale Zaferi kapsamında "vatan" temalı çalışmalara imza attıklarını, sezon sonunda ise "Mahur Klasik Takım" adıyla bir konser düzenlediklerini söyledi.

Yeni sezon için başvurular sürüyor

Altuntaş, yeni sezon için başvuruların 31 Ağustos'a kadar devam ettiğini hatırlatarak, adaylarda öncelikle Türk musikisine duyulan aşkı, temel bir bilgi birikimini ve 15-30 yaş aralığında olma şartını aradıklarını belirtti.

Gençlerin, müzik geçmişlerini ve icra performanslarını içeren görsellerle kurumun internet sitesi üzerinden çevrim içi başvuru yapabildiklerini aktaran Altuntaş, ardından mülakat süreciyle değerlendirildiklerini kaydetti.

Altuntaş, Eylül ayında başlayacak yeni sezonda en az üç konser, solist konserleri ve özel günlere yönelik tematik projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, gençlerin özel eğitimlerle de destekleneceğini ifade etti.