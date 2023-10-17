Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne YÖK Üstün Başarı Ödülü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hüseyin Cem Esen, 2023 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri çerçevesinde Güzel Sanatlar ve Mimarlık Kategorisinde 'Yılın Doktora Tezi Ödülü'nün sahibi oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hüseyin Cem Esen, 2023 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri çerçevesinde Güzel Sanatlar ve Mimarlık Kategorisinde 'Yılın Doktora Tezi Ödülü'nün sahibi oldu.

Öğretim Elemanı Esen, Prof. Dr. Sevilay Çınar ve Prof. Dr. Okan Murat Öztürk'ün danışmanlığında hazırladığı 'Yeni Platonculuğun Osmanlı Müsiki Nazariyatı Modelleri Üzerindeki Etkileri' başlıklı doktora teziyle almaya hak kazandığı ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hasan Uslu yaptığı açıklamada öğretim elemanını tebrik etti. Uslu; "Her alanda başarı elde etmeyi vizyon edinmiş Üniversitemizin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir ödülle temsil edilmiş olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

Bu mutluluğa vesile olan Esen'e teşekkürlerini ileten Rektör Uslu, öğretim elemanımızın akademik kariyerinde nice başarılar elde etmesini temenni etti. Rektörümüz Uslu ayrıca yeni akademik yılın ülkemize ve üniversitemize hayırlar getirmesini diledi. - NİĞDE