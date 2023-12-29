Tarikat Haberleri
RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış
Kızıl Goncalar hangi gün? Bu hafta Kızıl Goncalar var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
Meral Akşener: "Seçimlere 81 İlde, Hür ve Müstakil Olarak Girme Kararımızdan Sonra Rahatsızlık Ayyuka Çıktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kızıl Goncalar dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
Kızıl Goncalar'ın hedef alınmasına tepki gösteren CHP, Bakan Göktaş'a 8 soru yöneltti
28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat darbesi hangi yıl oldu? 28 Şubat "Postmodern darbe" süreci nedir?
Ahmet Şık: Tabutlara Sardıkları Bayraklara Suçlarını Gizleyip Kahramanlık Yazanlar Kurdukları Talan Düzeni Sürsün İstiyorlar.
Mülkiye 68 Kuşağı, Mülkiyeli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Kınayarak İstifaya Davet Etti
Erdoğan Toprak: "Daha Önce 'Aldatıldık' Deyip Af Dileyen İktidar; Yine Cemaat-Tarikatlarla Kol Kola Yürüyor"
CHP Ankara İl Örgütü'nden 17/25 Aralık Protestosu... Ümit Erkol: "Evinde Para Sayma Makineleri Çıkanları Bize Masum Gibi Gösterenleri Affetmeyeceğiz"
Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: Milli Eğitim Bakanı dinselleştirmeyi öne sürüyor
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: "Eğitim Siyasallaştırıldı, Dinselleştirildi ve İktidarın İdeolojik Hedefleri İçin Bir Araç Haline Getirildi"
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na Çağrı: "Milli Eğitim Bakanı'nı Görevden Alın"
Eğitim-İş, MEB Önünde Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti: "Çocuklarımızı Karanlıkta Eğitime Mahkum Edenler Bakanın Tarikat ve Cemaatlerle...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bakan Güler'i hedef alan Özgür Özel'i topa tuttu: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
Erkan Baş: "Can Atalay'ın Cezaevinde Tutulmasının Hiçbir Hukuki Hükmü Zaten Yoktu, Bu Tescil Edilmiş Oldu"
TBMM'de Bütçe Görüşmeleri... Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a: "Şurada Oturması Gereken Can Atalay Neden Cezaevinde?