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Tarikat Haberleri

RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış

RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış

Tarikat - 4 Saat Önce
Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kaldırıldı mı?

Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kaldırıldı mı?

Tarikat - Dün 21:46
ÇYDD, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

ÇYDD, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Tarikat - Dün 18:55
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine para ve yayın durdurma cezası verdi

Tarikat - Dün 11:09
Kızıl Goncalar hangi gün? Bu hafta Kızıl Goncalar var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızıl Goncalar hangi gün? Bu hafta Kızıl Goncalar var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Tarikat - Dün 07:57
Meral Akşener: 'Seçimlere 81 İlde, Hür ve Müstakil Olarak Girme Kararımızdan Sonra Rahatsızlık Ayyuka Çıktı.

Meral Akşener: "Seçimlere 81 İlde, Hür ve Müstakil Olarak Girme Kararımızdan Sonra Rahatsızlık Ayyuka Çıktı.

Tarikat - 27.12.2023
Davutoğlu: Cumhurbaşkanı makamı cenazeleri ipotek altına aldı

Davutoğlu: Cumhurbaşkanı makamı cenazeleri ipotek altına aldı

Tarikat - 27.12.2023
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kızıl Goncalar dizisini TBMM gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kızıl Goncalar dizisini TBMM gündemine taşıdı

Tarikat - 27.12.2023
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kızıl Goncalar dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kızıl Goncalar dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi

Tarikat - 27.12.2023
Darülaceze, 'Kızıl Goncalar' dizisinin çekim iznini iptal etti

Darülaceze, 'Kızıl Goncalar' dizisinin çekim iznini iptal etti

Tarikat - 26.12.2023
Veli-Der, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi

Veli-Der, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi

Tarikat - 26.12.2023
Kızıl Goncalar'ın hedef alınmasına tepki gösteren CHP, Bakan Göktaş'a 8 soru yöneltti

Kızıl Goncalar'ın hedef alınmasına tepki gösteren CHP, Bakan Göktaş'a 8 soru yöneltti

Tarikat - 26.12.2023
28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat darbesi hangi yıl oldu? 28 Şubat 'Postmodern darbe' süreci nedir?

28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat darbesi hangi yıl oldu? 28 Şubat "Postmodern darbe" süreci nedir?

Tarikat - 25.12.2023
İsmet İnönü Konak'ta Anıldı

İsmet İnönü Konak'ta Anıldı

Tarikat - 25.12.2023
Ahmet Şık: Tabutlara Sardıkları Bayraklara Suçlarını Gizleyip Kahramanlık Yazanlar Kurdukları Talan Düzeni Sürsün İstiyorlar.

Ahmet Şık: Tabutlara Sardıkları Bayraklara Suçlarını Gizleyip Kahramanlık Yazanlar Kurdukları Talan Düzeni Sürsün İstiyorlar.

Tarikat - 24.12.2023
CHP Milletvekili Suiçmez, Milli Eğitim Bakanı'na istifa çağrısı yaptı

CHP Milletvekili Suiçmez, Milli Eğitim Bakanı'na istifa çağrısı yaptı

Tarikat - 24.12.2023
CHP'li Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi

CHP'li Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi

Tarikat - 24.12.2023
Mülkiye 68 Kuşağı, Mülkiyeli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Kınayarak İstifaya Davet Etti

Mülkiye 68 Kuşağı, Mülkiyeli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Kınayarak İstifaya Davet Etti

Tarikat - 24.12.2023
Erdoğan Toprak: 'Daha Önce 'Aldatıldık' Deyip Af Dileyen İktidar; Yine Cemaat-Tarikatlarla Kol Kola Yürüyor'

Erdoğan Toprak: "Daha Önce 'Aldatıldık' Deyip Af Dileyen İktidar; Yine Cemaat-Tarikatlarla Kol Kola Yürüyor"

Tarikat - 24.12.2023
ÖZGÜR ÖZEL, MENEMEN'DE KUBİLAY ANMASI'NA KATILDI -1

ÖZGÜR ÖZEL, MENEMEN'DE KUBİLAY ANMASI'NA KATILDI -1

Tarikat - 23.12.2023
İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz'dan sert eleştiriler

İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz'dan sert eleştiriler

Tarikat - 23.12.2023
CHP Ankara İl Örgütü'nden 17/25 Aralık Protestosu... Ümit Erkol: 'Evinde Para Sayma Makineleri Çıkanları Bize Masum Gibi Gösterenleri Affetmeyeceğiz'

CHP Ankara İl Örgütü'nden 17/25 Aralık Protestosu... Ümit Erkol: "Evinde Para Sayma Makineleri Çıkanları Bize Masum Gibi Gösterenleri Affetmeyeceğiz"

Tarikat - 23.12.2023
Özgür Özel, Menemen'de Kubilay Anması'na katıldı

Özgür Özel, Menemen'de Kubilay Anması'na katıldı

Tarikat - 23.12.2023
CHP Genel Başkanı Özel, şehit Asteğmen Kubilay'ı anma etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, şehit Asteğmen Kubilay'ı anma etkinliğine katıldı

Tarikat - 23.12.2023
Şanlıurfa'da öğrenciler çamurlu yollarda okula gidiyor

Şanlıurfa'da öğrenciler çamurlu yollarda okula gidiyor

Tarikat - 22.12.2023
Kızıl Goncalar Dizisi Hakkında Gold Film Açıklama Yaptı

Kızıl Goncalar Dizisi Hakkında Gold Film Açıklama Yaptı

Tarikat - 22.12.2023
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Tarikat - 22.12.2023
CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici'den güvenlik kurumlarına yönelik eleştiri

CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici'den güvenlik kurumlarına yönelik eleştiri

Tarikat - 22.12.2023
ÜMİT ÖZDAĞ YARGITAY SUÇ İŞLİYOR

ÜMİT ÖZDAĞ YARGITAY SUÇ İŞLİYOR

Tarikat - 22.12.2023
Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: Milli Eğitim Bakanı dinselleştirmeyi öne sürüyor

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: Milli Eğitim Bakanı dinselleştirmeyi öne sürüyor

Tarikat - 22.12.2023
CHP İstanbul İl Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi

Tarikat - 22.12.2023
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: 'Eğitim Siyasallaştırıldı, Dinselleştirildi ve İktidarın İdeolojik Hedefleri İçin Bir Araç Haline Getirildi'

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: "Eğitim Siyasallaştırıldı, Dinselleştirildi ve İktidarın İdeolojik Hedefleri İçin Bir Araç Haline Getirildi"

Tarikat - 22.12.2023
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na Çağrı: 'Milli Eğitim Bakanı'nı Görevden Alın'

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na Çağrı: "Milli Eğitim Bakanı'nı Görevden Alın"

Tarikat - 22.12.2023
Ümit Özdağ: 'Emekliye Asgari Ücretin Yarısı Maaş Vermek, 'Sen Yaşama Öl' Demek'

Ümit Özdağ: "Emekliye Asgari Ücretin Yarısı Maaş Vermek, 'Sen Yaşama Öl' Demek"

Tarikat - 22.12.2023
Eğitim-İş, MEB Önünde Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti: 'Çocuklarımızı Karanlıkta Eğitime Mahkum Edenler Bakanın Tarikat ve Cemaatlerle...

Eğitim-İş, MEB Önünde Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti: "Çocuklarımızı Karanlıkta Eğitime Mahkum Edenler Bakanın Tarikat ve Cemaatlerle...

Tarikat - 21.12.2023
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bakan Güler'i hedef alan Özgür Özel'i topa tuttu: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bakan Güler'i hedef alan Özgür Özel'i topa tuttu: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup

Tarikat - 21.12.2023
Erkan Baş: 'Can Atalay'ın Cezaevinde Tutulmasının Hiçbir Hukuki Hükmü Zaten Yoktu, Bu Tescil Edilmiş Oldu'

Erkan Baş: "Can Atalay'ın Cezaevinde Tutulmasının Hiçbir Hukuki Hükmü Zaten Yoktu, Bu Tescil Edilmiş Oldu"

Tarikat - 21.12.2023
RTÜK Başkanı Kızıl Goncalar dizisi hakkında açıklama yaptı

RTÜK Başkanı Kızıl Goncalar dizisi hakkında açıklama yaptı

Tarikat - 21.12.2023
TBMM'de Bütçe Görüşmeleri... Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a: 'Şurada Oturması Gereken Can Atalay Neden Cezaevinde?

TBMM'de Bütçe Görüşmeleri... Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a: "Şurada Oturması Gereken Can Atalay Neden Cezaevinde?

Tarikat - 21.12.2023
Eğitim-İş Edirne Şubesi, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti

Eğitim-İş Edirne Şubesi, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti

Tarikat - 21.12.2023
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