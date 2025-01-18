Eğitim-İş Sendikası'ndan Bakan Tekin'e Tepki: 'Laik Eğitime Darbe!'

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Bu dönem tabi ki bizim en çok canımızı sıkan konulardan bir tanesi de yine Bakan Tekin'in bu tarikat ve cemaatlerle yapmış olduğu işbirlikleri. Bunu gerçekten laik eğitime vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bir çok sıkıntıları olan tarikatlar ve cemaatlerle bir takım protokoller yapıldı. Bu protokoller çerçevesinde tarikatlar okullara sızmaya çalıştıklarını gözlemledik. Bunun yegane sorumlusu Bakan Tekin'dir. Bundan dolayı da biz Bakan Tekin'e biraz laiklik dersi almasını, 15 tatilde laikliğe, Cumhuriyet'in değerlerine, Atatürk'ün ilkelerine, Milli Eğitim temel kanununa çalışmasını istiyoruz" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "2024-2025 Eğitim Yılı Birinci Dönem Raporu" ve Bakan Yusuf Tekin'in "Gelişim Raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahbenderoğlu, şöyle konuştu:

"Dönem basında özellikle personel alımları ile ilgili başlayan sorunlar devamında çığ gibi büyüdü. Okullarda ciddi temizlik sorunları gerçekleşti. Öğretmen alımlarında da ciddi problemler var. Bir milyon öğretmen atanmayı bekler durumda. Maalesef okullarda bu kadar öğretmen ataması beklenirken de, okullarda bir çok öğretmen ihtiyacının da varlığı bir gerçek. Bu tasarruf tedbirleri doğrultusunda bazı öğretmenler, özellikle özel eğitim öğretmenleri maalesef ücretli öğretmenlerle bir takım günü kurtarma gibi durumlar gerçekleştirirlerken bugün tasarruf tedbirleri yüzünden onlarda alınmayınca çok sıkıntılar yaşandı ve öğretmen eksikleri çok büyük boyutlara ulaşmış oldu. Bunun yanında maalesef okullardaki personel yetersizliği beraberinde güvelik sorunlarını da yanında getirdi. Okullarda maalesef güvenlik açıkları meydana geldi. Her zaman dile getirdiğimiz gibi öğretmenleri mali hakları maalesef yapılan bu komik zamlarla da bu dönemi maalesef borçlarla kapatmamız gibi bir sonuçla gerçekleşmiş oldu.

"Bunu gerçekten laik eğitime vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz"

Bunun yanında tabi öğretmenlerimizi zorlayan, bir çok yeni uygulamalarda gerçekleştirildi. Bunlardan bir tanesi de maarif model adını verdikleri yeni müfredat programı. Bu müfredat programı maalesef içinden bilgiyi çıkarıp, öğrencileri bilgisiz bırakıp ama öğretmene de bir sürü iş yükü, evrak yükü getiren bir müfredat değişikliği. Bu da bizi gerçekten bu dönem bunaltan durumlardan bir tanesi. Anaokulu öğretmenlerimiz gerçekten, okul öncesi öğretmenlerimiz gerçekten çok zor durumdalar. 60 saat ders yükü bir yükle karşılaşıyorlar ve kendilerine gün içinde ayıracak en ufak özel vakit bulamıyorlar. Sürekli sınıfta durmak zorundalar, teneffüse çıkamıyorlar, çocukların yanından çıkamıyorlar ve yanlarına personel verilmiyor. Yardımcı personel verilmediği içinde bütün gün öğrencilerle bir arada kalmak durumunda kalıyorlar. Bir insanın böyle bir yükü kaldırabilmesi mümkün değil. Bu tamamıyla okul öğrenci öğretmenlerimizi çok yıprattı, çok bunalttı. Bunu defalarca dile getiriyoruz, ders saatlerinin çok yoğun olduğundan bahsediyoruz. Bu kadar saat ders yapmanın hiçbir anlamı yok. Ayrıca ders haricindeki boş vakitlerinde de öğretmen öğrencinin başından ayrılamadığı için şu an gerçekten çok ciddi bunalmış durumdalar. Biz, yüksek sesle Bakan Tekin'e iletiyoruz ve söylüyoruz. Okul öncesi öğretmenlerinin sıkıntılarını giderin diyoruz.

"Bunun yegane sorumlusu Bakan Tekin'dir"

Bu dönem tabii ki bizim en çok canımızı sıkan konulardan bir tanesi de yine Bakan Tekin'in bu tarikat ve cemaatlerle yapmış olduğu işbirlikleri. Bunu gerçekten laik eğitime vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bir çok sıkıntıları olan tarikatlar ve cemaatlerle bir takım protokoller yapıldı. Bu protokoller çerçevesinde tarikatlar okullara sızmaya çalıştıklarını gözlemledik. Bunun yegane sorumlusu Bakan Tekin'dir. Bundan dolayı da biz Bakan Tekin'e biraz laiklik dersi almasını, 15 tatilde laikliğe, Cumhuriyet'in değerlerine, Atatürk'ün ilkelerine, Milli Eğitim Temel Kanunu'na çalışmasını istiyoruz. Ona bu konuda bir ödev veriyoruz. 15 tatil sonrasında bu hususlara dikkat etmesi gerektiğini, gerçekten laik ve bilimsel bir eğitime, sanata, spora yatkın bir eğitim sistemini bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz."