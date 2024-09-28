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Seren Serengil'den cemaat ve tarikatlerle ilgili tartışma yaratacak sözler

Seren Serengil'den cemaat ve tarikatlerle ilgili tartışma yaratacak sözler
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Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeye tepki gösteren Seren Serengil, cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini savundu. Serengil, "Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplantın diyenler, niye tarikatları, cemaatleri kapatmıyor" dedi.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, cemaat ve tarikatlarla ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeye tepki gösteren Serengil, cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini savundu.

SERENGİL: İLK ÖNCE TARİKAT VE CEMAATLERİ KAPATACAKLAR"

Serengil, şunları söyledi: "Türkiye'de ilk önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar. O zihniyet bitince biz normale döneceğiz. Bakın, biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplantın diyenler, niye tarikatları, cemaatleri kapatmıyor.

Seren Serengil'den cemaat ve tarikatlerle ilgili tartışma yaratacak sözler

"NEREDE HAYVAN SEVMEYEN GRUPLAR"

Nerede hayvan sevmeyen gruplar; bunlar hayvanlara günah diyorlar, hayvan haram diyorlar. Böyle bir güruh oluştu 20 yıldır bu ülkede. Esas bunların temizlenmesi lazım. İnşallah bunlar gidecekler ve hayvanlar da sokaklara geri dönecekler. Bizim amacımız, temennimiz bu."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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