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Menzil, tarikattaki miras kavgası için kendi mahkemesini kurdu

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Adıyaman'daki Menzil tarikatında başlayan tarikat liderliği ve mal kavgası özel mahkemede çözülecek. Tarikatın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Miras, köy, ilim ve irşad mekanlarının durumu dahil tüm ihtilaflı konuların değerlendirilmesi ve hükme bağlanması hususunda bir hakem heyeti tayin edildi" ifadelerine yer verildi.

Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol'un geçen yılın Temmuz ayında ölümünden sonra üç oğlu arasında başlayan çekişmenin sonuçlandırılması ve paylaşımın yapılması içinözel bir hakem heyeti kuruldu.

CEMAAT HUZURUNDA TOPLANTI YAPILDI

Tarikatın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre özel mahkeme kurulması konusunda MenzilCamii'nde 22 Ekim geçtiğimiz Salı günü cemaat huzurunda bir toplantı yapıldı.

HAKEM HEYETİ TAYİN EDİLDİ

Toplantıda, Abdülbaki Erol'un üç oğlundan "Gavsımızın üç halifesi" diye söz edilerek şöyle denildi: Rahmetli Gavsımızın (alim insan) mahdumları olan büyüklerimiz; miras, köy, ilim ve irşad mekanlarının durumu dahil tüm ihtilaflı konuların değerlendirilmesi ve hükme bağlanması hususunda bir hakem heyeti tayin ettiler. Gavsımızın diğer üç halifesi, hüküm merci olarak kabul edildi."

KAMERALARIN ÖNÜNDE ATIŞTILAR

Menzil Lideri Abdülbaki Erol'un ölümünden sonra üç oğlu da liderliğini açıkladı, aralarındaki çekişme de pek çok kez görüntülere yansıdı. Bu görüntülerde, her oğlun müritlerinin birbirlerinin edrgahını bastıkları, birbirlerini yemek üzere oldukları dile getirildi.

Menzil, tarikattaki miras kavgası için kendi mahkemesini kurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (9)

Gelir Geçer Her şey:

Bir lokma bir hırka ?? Buna inanlara da kocaman kazk

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oguz:

BUNLAR İNANDIGIM DİNİMİ ASLA TEMSİL ETMİYOR

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Cefer:

ipini koparan toplanmis oraya. Millet kafayi yemis iyiyce. Insanlar neden bi sohbet halinde bagirmaya baslarki? Miras paylasim her ailede oldugu gibi burdada sorun yaratacaktir

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Mehmet Ali Özlü:

Her şey şeffaf kameralar önünde....çok iyi ve faydalı...keşke herkesin işi böyle açık olsa......

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Seyhan Vurgun:

En büyük din komisyoncuları????

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serkan üçgül:

Biri öldü sırada meto mu var bu iktidarın cemaat sevgisi nedir nerden bu yüzü buluyolar

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Seko Seko:

Ne yazıkki peygamber öldügü zamanki bir birine düşmekle aynı

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Doğrucu Mahmut:

İslam dini kula kulluk etmeyi yasaklar.Fatiha okurken İyyake na'budu ve iyyake nestain diyoruz ya.Anlamına bakın,anlayana...

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