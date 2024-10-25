Menzil, tarikattaki miras kavgası için kendi mahkemesini kurdu

Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol'un geçen yılın Temmuz ayında ölümünden sonra üç oğlu arasında başlayan çekişmenin sonuçlandırılması ve paylaşımın yapılması içinözel bir hakem heyeti kuruldu.

CEMAAT HUZURUNDA TOPLANTI YAPILDI

Tarikatın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre özel mahkeme kurulması konusunda MenzilCamii'nde 22 Ekim geçtiğimiz Salı günü cemaat huzurunda bir toplantı yapıldı.

HAKEM HEYETİ TAYİN EDİLDİ

Toplantıda, Abdülbaki Erol'un üç oğlundan "Gavsımızın üç halifesi" diye söz edilerek şöyle denildi: Rahmetli Gavsımızın (alim insan) mahdumları olan büyüklerimiz; miras, köy, ilim ve irşad mekanlarının durumu dahil tüm ihtilaflı konuların değerlendirilmesi ve hükme bağlanması hususunda bir hakem heyeti tayin ettiler. Gavsımızın diğer üç halifesi, hüküm merci olarak kabul edildi."

KAMERALARIN ÖNÜNDE ATIŞTILAR

Menzil Lideri Abdülbaki Erol'un ölümünden sonra üç oğlu da liderliğini açıkladı, aralarındaki çekişme de pek çok kez görüntülere yansıdı. Bu görüntülerde, her oğlun müritlerinin birbirlerinin edrgahını bastıkları, birbirlerini yemek üzere oldukları dile getirildi.