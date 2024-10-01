Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile derin dini inançları olan ve bir tarikat içerisinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) hayatlarının beklenmedik şekilde kesişmesini konu alıyor. Dizinin takipçileri, Meryem'in akıbetini merak ederken, "Meryem ölecek mi?" sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Peki, Kızıl Goncalar Meryem ölecek mi? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu?

KIZIL GONCALAR MERYEM ÖLECEK Mİ?

Kızıl Goncalar izleyicileri Meryem'in son bölümde bıçaklanmasının ardından ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Vahid'in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid'in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent'in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid'i Zeynep'le tehdit ettiği Meryem'i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.