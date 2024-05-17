İstanbul'da sivil toplum örgütleri 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne tepki gösterdi
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de aralarında bulunduğu 33 sivil toplum örgütü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamayla, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne tepkilerini dile getirdi. Açıklamada, "Tarikat ve cemaatleri 'sivil toplum kuruluşu' olarak gören, onları protokol imzalayarak okula sokan anlayış, bilimsel bir eğitim programı yapamaz. Düşünme ve sorgulama becerilerini geliştiren felsefeye 67 sayfa ayırırken din öğretimine 572 sayfa ayıran bir program, çağımızın, ülkemizin, çocuklarımızın gereksinimlerini karşılayamaz. Çağın gereklerine uymayan, laik- bilimsel eğitimi göz ardı eden "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı öğretim programı taslağını çöpe atıyoruz" denildi.
KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT
(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de aralarında bulunduğu 33 sivil toplum örgütü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamayla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne tepkilerini dile getirdi. Açıklamada, "Tarikat ve cemaatleri 'sivil toplum kuruluşu' olarak gören, onları protokol imzalayarak okula sokan anlayış, bilimsel bir eğitim programı yapamaz. Düşünme ve sorgulama becerilerini geliştiren felsefeye 67 sayfa ayırırken din öğretimine 572 sayfa ayıran bir program, çağımızın, ülkemizin, çocuklarımızın gereksinimlerini karşılayamaz. Çağın gereklerine uymayan, laik- bilimsel eğitimi göz ardı eden " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı öğretim programı taslağını çöpe atıyoruz" denildi.
Açıklamaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kadınları, eğitimcileri, atanamayan öğretmenleri yarın 13.00'te Saraçhane Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek mitinge davet etti.
Aralarında İstanbul Barosu kadın Hakları Merkezi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de bulunduğu sivil toplum örgütleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı metinle ilgili herhangi bir görüş bildirmediklerini açıkladı. Konuyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı açıklamada, açıklama metnini Kadın Araştırmaları Derneği ve ÇYDD Küçükçekmece Şube üyesi Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülsün Kaya okudu. Açıklamada görüş bildirmemeye gerekçeleri şöyle sıralandı:
"DİL OYUNUYLA OSMANLI DEVLETİNİ YIKILMAMIŞ GİBİ GÖSTEREREK TARİH YAZICILIĞINA SOYUNUYOR "
"Hiçbir görüşümüzün dikkate alınmayacağını, önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Eğitimde program geliştirme bilimsel bir çalışmadır. Tarikat ve cemaatleri 'sivil toplum kuruluşu' olarak gören, onları protokol imzalayarak okula sokan anlayış, bilimsel bir eğitim programı yapamaz. Düşünme ve sorgulama becerilerini geliştiren felsefeye 67 sayfa ayırırken, din öğretimine 572 sayfa ayıran bir program, çağımızın, ülkemizin, çocuklarımızın gereksinimlerini karşılayamaz.
Bu taslak insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi alanında hak ve özgürlüklerden çok görev ve sorumluluklara yer veriyor. İfade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü gibi konulara yer vermiyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin hak ve özgürlükleriyle ilgili bilgi edinme hakkının önüne geçiyor. Türkiye'nin 1990 yılında imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ihlal ediliyor. Bu taslak, kapsayıcı değil; toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermeyerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının devletin yükümlülüğü olduğunu görmezden geliyor. Anayasal haklar yanında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri dikkate almıyor. Bu taslak, herhangi bir pilot uygulama yapılmadan yangından mal kaçırır gibi uygulanmak isteniyor. Bu taslak, "Evrim" teorisini dışlıyor; bilimin temel gerçeklerini bilen ve kullanan, analitik düşünen, farklı görüşlere saygılı, demokratik tutuma sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamıyor. Bu taslak "seyreltme" gerekçesiyle Atatürk ve devrimlerine az yer vererek, dil oyunlarıyla Osmanlı devletini yıkılmamış gibi göstererek yakın tarihi çarpıtıp yeni bir tarih yazıcılığına soyunuyor."
Açıklamada, "Bizler, tüm toplumu ikna eden gerekçelere sahip, açık ve sağlam bir hazırlık sürecinden geçmiş, geniş ve şeffaf bir toplumsal katılım sağlanarak ve bir pilot uygulamayla denenerek yapılacak bir eğitim ve öğretim programı istiyoruz. Bu isteklerimizi karşılamayan, çağın gereklerine uymayan, laik- bilimsel eğitimi göz ardı eden " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı öğretim programı taslağını çöpe atıyoruz" denildi.
ÇELİK, KADINLARI, EĞİTİMCİLERİ, ATANAMAYAN ÖĞRE TMEN LERİ SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de STK'ların yaptığı eyleme katılarak destek verdi. Çelik, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitimde kökleşmiş sorunları olduğunu anımsatarak şunları söyledi:
"Bunlardan bir tanesi de son günlerde dayatılmaya çalışan müfredat. Eğitimde şiddet gün geçtikçe artıyor. Öğretmenlerimizin saygınlıkları ne yazık ki gün geçtikçe azalıyor. Türkiye çağdaş, bilimsel, laik eğitimden uzaklaştırılıyor. Öğretmenlerimizin çalışma koşulları öğretmenlerimizin aldıkları ücretle yaşama koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor... Yarın hem atanamayan öğretmenler için hem çağdaş, laik, bilimsel eğitim için hem çağ dışı müfredata 'dur' demek için, eğitimde şiddete 'dur' demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte Saraçhane Meydanı'nda yarın saat 13.00'te bir miting gerçekleştireceğiz. Mitingimizin temel konusu eğitim ve eğitimin sorunları, hem müfredatı konuşacağız, hem atanamayan öğretmenlerin sesi olacağız, hem çağdaş, laik, bilimsel eğitim talebimizi dile getireceğiz. Hem eğitimde şiddete son diyeceğiz. Hem buradaki bütün katılımcıları, bütün kurum kuruluşlarımızı, hem de bütün İstanbulluları sizin aracılığınızla mitinge davet ediyorum."
AÇIKLAMAYA 33 STK İMZA KOYDU
Açıklamaya katılan STK'lar ise şunlar:
Kadın Araştırmaları Derneği
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Kadın ve Mücadele Derneği
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
Etiler Soroptimistler Kulübü
Boğaziçi Soroptimistler Kulübü
Levent Soroptimistler Kulübü
IWSA Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İst.Şb.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Notre Dame de Sion'lular Derneği
Kadın Haklarını Koruma Derneği
UKDD Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İst.Şb.
Çağdaş Anneler Derneği
Türkiye Yardımseverler Derneği Beyoğlu Şb.
KA-DER Kadıköy Şb.
Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi
Çağdaş Eğitim Vakfı
İstanbul Dayanışma Platformu
İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği
Çocuk Gelinlere Son Grubu
Vakıflar Yüksek Tahsil Kız Yurdundan Yetişenler Eğitim ve Kültür Vakfı
Florance Nightingale Hemş.Yüksek Okulu Mev.Derneği
İstanbul Öğretmen Okulu Mezunları Derneği
Öğretmen Okulları,Öğretmen Liseleri Mezunları ve Eğitimciler Birleşme ve
Dayanışma Derneği
İstanbul Öğretmen Okulu Mezunları Derneği
Köy Enstitüleri Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği
TÜMOD Tüm Öğretim Emenları Derneği
Bilim ve Gelecek Dergisi
Doğa İçin Sanat Derneği
Türk Kadınlar Biliği Beşiktaş, Şişli, Bakırköy Şubeleri.
10.Köy Derneği
CHP Kadın Kolları