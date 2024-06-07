Üye Girişi
Haberler

Meclis konuşmasında tarikat ve cemaatleri eleştiren eski vekile 43 bin 367 lira ceza verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de yaptığı konuşmada tarikat ve cemaatleri eleştiren eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya 43 bin 367 lira manevi tazminat cezası verildi. Kaya, "Konuşmamdan sonra Afganistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, IŞİD'ten, Taliban'dan telefonlarla ölüm tehditleri aldım. Hakkımda tazminat davaları açıldı. Tazminat davalarında aleyhime verilen yüklü para cezaları var. Para cezalarıyla beni yıldırıp, bu alandaki mücadelemden vazgeçireceğini zannedenler yanılıyor" dedi.

Eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 11 Aralık 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada; ENSAR, TÜRGEV, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi kuruluşlarla birlikte Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) isminin de bulunduğu dövizi Genel Kurul'a göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Çocuklarımızı cemaat ve tarikatlara teslim edenlerden, mahkemelerin iptal etmesine rağmen ısrarla protokolü uygulamak isteyenlerden hesap soracağız. Siz, çocuklarımızı okullara değil, tarikatların kucağına atanlarsınız. Siz 'Kız çocuklarınızı okula göndermeyin' diyen tarikatlara teslim olanlardansınız" ifadelerini kullandı.

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ'NİN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

ENSAR, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti ve Anadolu Gençlik Derneği, Yıldırım Kaya'ya konuşması nedeniyle tazminat davası açtı. Eski milletvekili Yıldırım Kaya, ENSAR, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ne, 43 bin 367 lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Öte yandan AGD'nin açtığı dava ise reddedildi. AGD'ye açılan davanın reddedilme gerekçesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde siyasi görüşlerini eleştiri sınırları içinde kaldı ki siyasilerin gerek kürsü gerekse meclis kürsüsü dışında eleştirilerini ve görüşlerini yaptıkları iş, topluma karşı sorumlulukları dikkate alındığında daha sert yapmalarının işin doğası gereği olduğu, davalının meclis kürsüsünde birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun adının bulunduğu afiş ile konuşma yaptığı ve davacıyı direkt hedef alarak kişilik haklarına saldırı niyeti ile hareket etmediği mahkememizce değerlendirildiğinden sübut bulmayan davanın reddine…" ifadesine yer verildi.

"TELEFONLARLA ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Bu konuşmanın içeriği cemaat ve tarikatlara bağlı vakıf ve derneklerle yapılan protokollerdi. Bu cemaat ve tarikatlarla yapılan protokollerin yırtılıp atılması gerektiğini anlatmıştım. Çünkü yapılan protokoller, Milli Eğitim Temel Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırı bir şekilde yapılmıştır" dedi. Konuşmasının ardından tehditler aldığını ifade eden Kaya, "Ben parlamentoda bu konuşmayı yaptıktan sonra Afganistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, IŞİD'ten, Taliban'dan telefonlarla ölüm tehditleri aldım. Hakkımda tazminat davaları açıldı. Tazminat davalarında aleyhime verilen yüklü para cezaları var. Para cezalarıyla beni yıldırıp, bu alandaki mücadelemden vazgeçireceğini zannedenler yanılıyor" diye konuştu.

"TÜM MAAŞIMI ALABİLİRSİNİZ AMA İNANDIĞIM DEĞERLERİ ASLA ÇİĞNETMEM"

Kaya şöyle konuştu; "Laik, bilimsel, demokratik, karma ve kamusal eğitim hakkı her çocuğumuzun hakkıdır. Bir eğitimci, bir siyasetçi olarak nu hakkı ömrümün sonuna kadar savunmak benim birinci görevim ve sorumluluğumdur. Çocuklara karşı, öğrencilerime karşı, torunlarıma karşı ve ülkemin geleceğine karşı sorumluluğumu yerine getirdim. Bu konularda mahkemeler benim tazminat ödemeye mahkum etmiş, istinaf yolunu açık tutmuş, istinafa gitmeden önce de benim maaşıma icra konulma kararı alınmış. Alın, tüm maaşıma el koyabilirsiniz, tüm varlıklarımı alabilirsiniz ama benim inandığım değerleri asla size çiğnetmem. Beni yıldıramayacaksınız. Bunu aklınızın bir köşesine koyun. Tazminat davasını reddeden hakimler de var. Tarikat ve cemaatlerinin denetimi dışında, adil yargılama yapan hakimlerde var."

30 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı Kanun ile tekke ve zaviyelerin kapatıldığını, şeyhlik, müritlik gibi unvanların kullanılmasının yasaklandığını hatırlatan Kaya, "Merak edenler Anayasa'nın 174'ncü maddesini açıp okuyabilirler. Bunların tümü Anayasa'ya ve yasalara aykırıdır. Anayasalar tarafından kapatılmış ama fiilen yaşamlarına devam eden bu tarikat ve cemaatler zaman geçirilmeden kapatılmalıdır. Bu yapılmadığı müddetçe bu sorunları hep yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yıldırım Kaya Milletvekili Afganistan Suriye Cemaat Ankara Işid Irak Politika Güncel Haberler

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

 Sürpriz görüşmenin perde arkası! Teklif bizzat Meral Akşener'den gitmiş

Sürpriz görüşmenin perde arkası! Teklif bizzat Meral Akşener'den gitmiş

 Esenyurt'ta ilginç tartışma! Sokak ortasında boynuna kemer takıp kollarını ısırdı

Esenyurt'ta ilginç tartışma! Sokak ortasında boynuna kemer takıp kollarını ısırdı

Bakmadan Geçme

Marmaris'in en iyi plajları! Kleopatra Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Rodos Adası'na kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Rodos Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Midilli Adası'na (Lesvos) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Midilli Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? Salih Tanrıkulu kimdir? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? 7 HAZİRAN 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün altın ne kadar, kaç TL? YKS öncesi ÖSYM uyardı! #128226 ÖSYM adaylara hangi uyarılarda bulundu? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 7 HAZİRAN | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? Araç aksesuarları, bisiklet, tencere seti... TYT saat kaçta başlıyor? TYT saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? CUMA MESAJLARI 7 HAZİRAN: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 8-9 HAZİRAN | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak? BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? #129492 Babalar günü hangi gün, Haziran'ın kaçında? #127873
Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı

Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title